加強肺癌防治 才是賴「功德」

昨天讀聯合報頭版「空汙罹肺癌風險高於吸菸」及相關報導，心情又不免沉重了起來。

三月底，住基隆的大哥因咳嗽不癒，在我說明和建議下，於剛好可以免費篩檢的最後一年，去做LDCT（低劑量電腦斷層掃瞄），果真被診斷出左上肺有一顆二點五公分腫瘤，進一步切片證實得了肺腺癌，並在四月中手術切除。

這已是我們家繼母親和二哥因肺腺癌過世後，得到肺癌的第三人。所幸大哥這次發現算早，沒有轉移。不過對一個七十四歲的長者而言，肺葉切除也大大影響了他的肺部功能。

都說肺癌的致癌因子有吸菸、家族史和空汙等。住基隆的家人，居家環境一直都在協和火力發電廠周遭範圍內。母親不吸菸，雖然兩個哥哥都是吸菸者，對照台大研究，家人罹患肺癌的部分原因，很難不讓人跟協和火力發電廠排放那些風險極高的煙灰顆粒等空氣汙染物聯想一起。

非常希望新政府能聽進差點成為他們行政院長的童子賢最近的主張：支持核二、三延役！這不僅是為了降低台電虧損，減輕民眾電費負擔，更重要的是可以減少對化石燃料依賴，不讓民眾用肺發電，藉以降低空汙排放以及民眾因此罹患肺癌機率。對賴總統而言，這才是在做功德！

鑑於家族史是罹患肺癌最重要的危險因子之一，大哥手術後，我也建議姪子們和兩個嫂嫂去做LDCT檢查，但因年齡限制而資格不符的侄子們，和沒有免費篩檢資格的嫂嫂，都因費用昂貴而卻步。因此，非常同意專家呼籲的，應該放寬有肺癌家族史的LDCT篩檢年齡，從卅五歲到七十八歲。

此外，個人覺得也應該擴大篩檢對象到得過肺癌的配偶，甚至將此項篩檢納入全民健保，以擴增篩檢人數。如果有經費問題，至少可以提供相關民眾低價的肺癌篩檢，以提高民眾意願，幫助早期發現病變，提高治療成功率。

不少三、四年級生所受教育有限，對政府推出的免費篩檢，若非不在意自己健康，就是不知這些資訊。儘管肺癌篩檢對象為重度吸菸或有家族史者，衛福機關較難掌握，但光靠民眾提升自我認知是不夠的。衛福部應該更積極的在傳媒加強宣導，基層衛生機關也應以戶為單位，打電話說明或寄發免費篩檢文宣，讓民眾廣為周知，一起為降低肺癌死亡率而努力。

俗話說：「救人一命，勝造七級浮屠」，肺癌已成嚴重的公共健康問題。如果新政府能採取全方位措施，如加強菸害和空氣汙染防治、普及癌症篩檢、增加癌症治療經費，讓肺癌從國人十大癌症死因之首除名，那真的是「救命」的大功德啊！