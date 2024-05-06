福建號戰力未必勝福特號

中國大陸第三艘航艦福建號日前展開首次海試，成為關注焦點。三日民意論壇「陸福建號航母戰力非同一般」一文，也提及福建號航空母艦至少創下五項世界第一，可見戰力強大。

福建號採用電磁彈射系統，無疑是科研一大成就，作為首艘配備電磁彈射之非核動力航艦，也引起注意。不過，美軍航艦全面核子動力化，是因軍艦本身不必加油，航空燃油攜帶量便可大幅增加；儘管如此，其投入伊拉克戰場時，仍然每七十二小時必須重新加油一次，如果航艦自身也要燒油，持續戰力自然更低。而福建號選擇傳統動力，是因為目前尚無法製造搭配航艦的核子主機。

另外，有關福建艦彈射系統使用直流電，優於福特號之交流電，以及其相位陣列雷達天線卅二面，優於福特號之十二面等說法，部分在理論上可成立，回到現實世界，工程師必須在「先進」或「成熟」之間選擇，並非引用更新技術，就代表性能一定更佳。單憑原理或簡單數字，很難論其表現高下。

至於同時配屬重型戰鬥機與隱形戰鬥機，是否優點？殲卅五隱形戰機仍在研發，官方尚未證實其存在，距離登艦服役還要相當時間。同理，「攻擊十一」無人機曾現身山東艦甲板或福建艦模型，是否足以論證已列裝或將要登上航艦？反之，美軍X-47無人機已經公開完成航艦起降，登艦孰早孰晚，還很難說。

現役殲十五戰機最大重量卅二點五噸，但美軍超級大黃蜂也近卅噸，實無多少落差。進一步說，航艦空間極度珍貴，重戰機除非確認酬載與航程高人一等，否則體積與重量龐大，並非優點。