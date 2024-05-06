中俄若結盟 台海不確定性將升高

美國國家情報總監海恩斯，日前在參議院軍事委會針對全球威脅舉行的聽證會中表示，美國首度見到中俄就包括侵台在內的台灣議題舉行聯合軍事演習，她並表示，美國對此並不感意外；另在該聽證會上，美國國防情報局局長克魯塞也表示，美國目前正在調整計畫，並因應兩個戰線同時作戰。

中俄兩國事實上尚未正式結盟，現階段尚屬軍事上的夥伴關係，只不過舞台和姿態略有不同，且首度涉及台海，引起相關國家的關注。美國針對此軍演的變化訂定戰略計畫，尚無不可，但最重要的是如何避免造成中俄不得不結盟，因為如果有一天，美國真的需要兩線同時作戰，那將是大災難，美國本土可能將首度變戰場。美國目前最重要的是盡快協助烏克蘭打贏俄烏戰爭，烏克蘭如打敗或投降，美國在盟邦（包括台灣在內）的信用度將大打折扣。

關於防中俄聯盟，美國二十一世紀三大國際戰略大師之一，同時也是卡特總統時期的國家安全顧問布里辛斯基，早在一九七七年就曾經提醒，美國一定要避免發生中、俄、伊朗結成大聯盟的情況，因為這對美國霸權是最大的潛在危險。另外哈佛大學知名教授奈伊也曾於二○二一年警告，美國必須要小心不能把俄國推向中國。

過去冷戰時期，美國曾助中國發展，企圖遏制蘇聯；近年來中國大陸崛起威脅到美國的霸權，美國就反過來遏制中國，除軍事上尚未直接衝突外，其餘包括政治、外交、經濟、貿易、科技、網路等方面都爭先恐後抗中，另也針對中國威脅，結盟日、韓、菲、紐、澳、印等國，但忘了「有作用必有反作用」的自然定律。今天假如中俄真的結盟，那也算是一種戰略平衡，不足為奇，但對美國很不利，須審慎因應。

結盟雖然可以增加朋友，但也要考量會增加什麼敵人，特別是在周邊國家。另外須估算結盟是否符合本國的利益及國家政策、聯盟及敵人的實力如何等，才會曉得該不該結盟、該跟誰結盟、不該與誰起衝突，藉此保障國家安全。台灣身處台海「安全困境」，戰略應是朝「審慎的靈活」方向走。

美中鬥爭不但傷己且不利全球，美國應考量如何以建設性的戰略因應中國的崛起，並有效管理美、中之間的協同與競爭，且不過度反應霸權受威脅，以免逼迫對方也展開結盟以求戰略平衡，這應是未來美國對中國外交政策的嚴肅考驗。