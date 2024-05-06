科技．人文聯合講座／我們該重視家庭財富差距達66.9倍

政府公布了前二十％家庭的財富是後二十％家庭的六十六點九倍；三十年前，同樣方法計算的家庭財富差距只有十六點六倍。政府官員聲稱這是高度自由發展經濟國家的必然現象，這使我感到非常不安。因為如果這是必然現象，我國的貧富不均現象會愈來愈嚴重。難道這個巨大差距是我們應該感到驕傲的嗎？

令我感到十分遺憾的是，政府雖然公布了這個數據，卻沒有公布財富差距的原因。如果我國之所以有如此巨大的差距，乃是因為前二十％的人比較勤快，肯勞苦工作，而後二十％的人懶散，我們因此不能只怪政府了。可是這絕對不可能，因為我們實在無法想像三十年來，勤勞工作的人愈來愈勤勞，而懶散的人愈來愈懶散。何況政府官員也說，這是自由經濟高度發展所造成的。

有一個可能的解釋是，後二十％的家庭是由初入社會的人所組成，如果這是真的，政府應該公布。比方說，假設後二十％的家庭成員平均年齡是三十歲，當然他們可能根本買不起房子，即使買了，也在大量負債之中，可惜政府沒有數據支持這種想法。

根據政府公布的資料，前二十％家庭平均財富是五一三三萬元。要知道，財富累積的來源不外乎是薪資提高，及擁有的房屋、土地和股票的飆漲。薪資提高是好現象，因為這顯示我國經濟的成長；但房價和土地的飆漲，都會造成我國經濟的虛胖現象。美國在一九二九年股票大漲，結果造成一九二九年大崩盤；二○○八年美國的房價大漲，又造成經濟危機，這絕對是我們應該注意的。

我們更應該注意的是，後二十％家庭的平均財富僅僅是七十七萬元。即使這些家庭都是年輕人家庭，這個數字也是低得驚人，因為這種家庭實在是不可能有安全感的，更不可能有幸福感。

貧富不均是嚴重的事，政府應該努力的是提高全國人民和企業的競爭力，如此至少可以使薪資差距不會太大。政府應該傾全力來解決房價大漲的問題，因為房價大漲一定使富者愈富、貧者愈貧。整個社會更不應該過分重視股票市場的漲跌，因為我們應該鼓勵投資，而不應該鼓勵投機。

我們當然希望富人愈多愈好，但是我們同時要注意富人是如何成為富人的。我們應該使低收入者愈少愈好，因此政府更應該注意為何國家會有眾多的低收入戶。

政府公布這項數據是值得讚揚的，但是沒有深入研究差距加大的原因，是令人遺憾的事。政府更不應該認為這種差距的加大是因為實行自由經濟，而且經濟在成長。這種想法相當不對，因為政府忽略了自己的責任是要減少窮人。至於如何做到這一點，當然也是政府應該好好研究的。

貧富不均的問題不是可以立刻解決的，可是政府至少不應該使這個問題惡化。（作者為清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）