世代交融 文資爭論需多些同理

近日國立歷史博物館整建引發建築界多方關注，從文資再利用設計，延伸到政治意識形態及不同世代「大老」等議題的爭論，多樣也具多重面向。這也正反映「建築」除做為生活等空間應用之需求外，也承載了如歷史、文化、政治及社會等不同面向的「載體」特殊性。

如果說「建築走讀」是讓民眾以建築的實體空間體驗，進一步了解建築自身想要表達的意念及意圖；那「建走短評」就是以第三方的角度，以文字做為讓民眾或是專業者（及設計者）了解建築物之外傳達的「資訊」所在。無論用什麼角度「短評」，均需以建築物為主體，透過自身所看到或讀到的資訊來加以詮釋，方得以精準表達。

以史博館整建為例，筆者以為有「文化資產保存再利用」、「建築設計」、「博物館經營管理」等專業層面，可做為後續評論本案目前成果的角度。有關其中的歷史、政治意識形態及世代輩分之爭等社會性議題，若做為「評論」的基礎，就容易落入爺說他有理、婆說我才對的二元對立之中，無法有討論及交流的空間，除對未來類似文資建築或老屋新生整建等討論並無助益外，也容易造成各界對立及自身的矛盾，實不樂見。

「本是同根生，相『建』何太急」是筆者近期關注本案發展後的感觸，以此來鼓勵目前還身在本案中工作的各方建築前輩及夥伴們要持續堅強，也當自省對本案提出觀點時，盡可能以建築物為主體來表達各自觀點。

「新舊並置」應是接下來的時代表徵，而在台灣，此觀念要成為民眾生活的日常，可能還有很長的一段路要走。你我都在這條「世代交融」的路上，彼此會需多一些寬心學習並同理相待，共勉甚好。