善用補助 讓公共運輸永續

四月一日電價調漲影響所及，公共運輸票價漲勢待發。近十八年未調漲的國道客運運價，五月三日交通部審議通過漲幅並公告實施。其中短途漲幅可由TPASS月票吸收，中長途則由政府補貼漲幅的三分之二。台鐵公司則預計下半年調整票價，交通部五月六日將針對鐵路運價費率公式赴立院專案報告。依據最低合理報酬率百分之三方案，短程板橋到台北的區間車將漲五元，長程台北到高雄的自強號可漲到三百元。後續捷運及高鐵也將評估跟進調漲。

因公共運輸之漲幅將由TPASS月票吸收或政府補貼，目前每年約九十億元預算，未來補貼預算將明顯增加，尤其擴大地方政府財務壓力，將排擠其他公共建設預算。成效方面，檢視TPASS月票去年七月上路至今已有十九縣市加入，共有廿三項方案。根據統計，交通月票平均每月加值都在六十多萬人次，基北北桃占全國約八成，且超過九成是原來的公共運輸使用者。四月廿五日聯合報觀察站特別指出「交通政策非福利，撒幣要精準」，因此如不針對問題盡快找出因應對策，原先推動交通減量促使道路安全績效提升百分之五的目標，將難以達成。

首先建議交通部應堅持當初推動時，要求各地方政府於每年計畫實施期滿二個月內，依據研議之改善公共運輸服務品質的各項措施說明實施情形，並依據所訂定之關鍵績效指標KPI提送成果報告，如未達績效目標，應規範其問題改善或退場機制。

評析TPASS月票KPI難達成的問題，一是因當初推動倉促，需求評估分析不足，加上大部分區域的公共運輸基礎建設與服務不足，只能以供給導向的方式由各區域訂統一票價，未符合各區域汽機車族的個別轉移使用需求。建議除應盡快改善公共運輸，未來應有更多元化需求導向的月票選擇；包括個人選擇起訖區域、使用運具組合、使用天數等。

二是接駁轉乘不夠便利，不易吸引需要最後一哩接駁的使用者，建議應調查各式社區使用接駁運具需求，推動社區接駁之公共自行車、共享機車、小黃公車等，由社區配合提供適當停車位以便利無縫使用，並提供需要民眾以菜單方式選購接駁運具之優惠月票。

三是私人運具的管制不足，建議在已提供適當公共運輸替代選擇之區域，規畫實施抑制私人運具使用（如提高使用成本）等措施，並宣導爭取民眾支持配合。

公共運輸欲透過補助以達到永續營運之良性循環，唯有政府、客運業者及民眾通力合作。政府以問題與需求導向方式改善公共運輸，並適當限制私人運具使用，發揮推與拉的效果；客運業者則善加運用補貼款，因應需求而增加服務班次、提升服務品質，促成使用汽機車的民眾願轉移使用公共運輸，甚至不再持有汽機車，有需求時就使用共享汽機車。如此才能促成交通減量，改善交通安全與效率，並達到社會公平及交通平權的目標。