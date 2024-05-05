星期透視／賴清德的兩岸和平之路

「台獨金孫」將即位總統，美國情治首長證實，中俄針對侵台進行聯合演習；印太司令稱解放軍二○二七年完成攻台準備；資深解放軍專家費雪稱，賴清德第一任內避戰就算成功。AIT主席三個月內兩次來台，前處長不顧美國不做調人的承諾，公開倡議美國傳話。於是，各方展開搶救，美國國務卿布林肯和馬前總統絡繹於途，一時之間，三條和平之路乍現：

第一條道路是「美國模式」，主張在主權妥協的前提下，台海雙方各讓一步，以不支持台獨換取北京維持和平現狀，展現三特色：主權模糊、承認中華人民共和國代表中國、台灣是「模糊的」中國的一部分，可以參加不具主權身分的國際組織。希望在此現狀下，找到化解紛爭的辦法，這也是柯林頓在位時國務院提出「中程協議」的核心內涵。

兩岸若欲避戰，主權問題不容迴避。「美國模式」雖不承認台灣屬於中華人民共和國，但在主權問題上貼近陸方立場。於此，過去曾領風騷的「九二共識」可以彌補不足，具有兩岸主權模糊，卻體現中華民國的憲法特質。

衡酌目前局勢，這已是台灣想維持和平的最適方案。奇怪的是，賴清德一面倒向美國，寧可默許布林肯在北京說「共管台灣」，卻將較「美國模式」更優的「九二共識」斥為讓渡主權，又將台獨界定為「台灣主權不屬於中華人民共和國」。至此，兩岸恢復互信，已無可能。

馬習二會，習近平稱「九二共識」核心是「一個民族的共同認知」，創造兩岸和平第二個選項，也就是身分認同的文化穿透力，卻與法律地位無關。民意顯示，近六成台灣人民不排斥中華民族的歸屬感。陸委會卻將此謬為「遠古傳說」，一言喪邦莫此為甚！

國民黨立院黨團訪陸，陸方立即允諾漸進恢復兩岸直航，並開放若干農漁產品輸陸。民間交流排除意識形態，有助鬆動僵化的政治敵對，這是過去法、德化解百年世仇，終至奠定歐盟榮景的妙策。兩岸交流互惠的利基行之有年；陸委會卻以「不符對等原則」否定，執政黨立委甚至以中共統戰揶揄之。

賴清德不斷宣揚「和平四大支柱」，和平之路卻無一暢通，或與民進黨對兩岸形勢的評估有關。蔡英文近日在會見外交使節時稱，台灣位於威權擴張的前沿。而在與日本前防衛大臣會面時也說，台灣是第一島鏈關鍵防線，將與民主夥伴深化合作，共同維護印太地區和平穩定。

蔡總統高談冷戰對抗，布林肯卻向習近平說，美方不尋求新冷戰、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、無意同中國發生衝突。

日本已故首相安倍稱「台灣有事便是日本有事」，卻在二○一八年和習近平見面時，要求「推動日中戰略互惠關係深入發展，共同致力於地區穩定與繁榮」。英國前首相特拉斯訪台時，呼籲將中國列為英國安全威脅，回國後卻推動對中武器輸出。領導人們對國際現實的體會，如此不堪！

賴清德不斷強調「和平支柱」，妙的是，眾裡尋它千百度，路徑依然雲深無處。

（作者為中國文化大學國發大陸所所長、陸委會前副主委）