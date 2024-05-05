自習近平在馬習二會釋放出鼓勵兩岸民眾增加互動交流的訊息後，陸方已提出包括福建居民赴馬祖旅遊等諸多朝向鬆綁的政策與呼籲，由於不符合我政府希望大陸全面開放的期待，因而兩岸觀光前景未明。但基於兩岸都有意增加交流前提下，兩岸觀光正常化應可樂觀期待。建議即將上任的賴政府，應先從以下幾方面開始著力：

首先，以積極方式建立兩岸溝通管道。由於兩岸互信不足、且各有政治考量，因此兩岸旅遊陷入僵局。但在兩岸都希望恢復正常交流的此刻，賴政府應先採納我觀光業者建議，立即透過解除不合情理法、且斲傷台灣利益的赴陸禁團令以表達善意；再透過台旅會、大陸海旅會的所謂「小兩會」平台，或其他民間管道，主動赴金門或廈門與陸方互動，找出有效溝通模式。

其次，以永續思考提升台灣旅遊品質。過去兩岸大交流時期，雖然陸客絡繹不絕、活絡台灣觀光產業，但一些粗糙的低價團，使得來台陸客不但「起得比雞早、跑得比馬快、睡得比賊晚、吃得比豬差」，走馬看花下亦無暇體驗台灣人文風情；一些景區的「宰客」行徑，更讓陸客有「不來台灣遺憾終身；來了台灣終身遺憾」之喟嘆。事實上，隨著疫後旅遊復甦，全球許多城市及景點，以總量管制或增收旅遊稅等方式，避免境外旅客影響居民生活；同時提升旅遊品質。因此，賴政府應透過公私協力，建立重質而非只重量、可讓陸客願一來再來的旅遊品質。

最後，以友善文明自信推動陸客來台。兩岸雖在政治上有所歧異，但多數民眾並無彼此仇視的理由。然而，近年來在極少數政客煽動，及部分官員、民代乃至名嘴，用和事實差距甚大的謠言汙名化、羞辱大陸，結果是兩岸敵意螺旋急遽上升。若執政當局仍將大陸視為境外敵對勢力，將與陸交流者都視為「通敵」、稱讚大陸者都是「背骨」；很難想像大陸民眾會認為台灣為友善之地；台灣要推動陸客來台，亦將事倍功半。

兩岸之間應是制度文明、經濟產業的競合，而非軍事武力的對抗；但如何競合？關鍵在兩岸要先能交流。台灣立場偏綠的網紅鍾明軒赴陸旅遊，並不需要因為肯定大陸進步而改變其政治認同；旅居泰國、來自浙江的網紅肖恩、陳老師，也不會因為他們的陸籍身分，而減少台灣粉絲對他們的熱情與喜愛。就如老生常談，兩岸應透過交流求同存異。賴總統要請習近平喝珍奶，看來難度極高；但塑造更多友善氛圍，讓大陸民眾願意來台歡喜喝珍奶，相信新政府會同意，這是最具體可行、操之在己的輕易之舉！