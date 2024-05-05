挺台參與WHA 美應展現實力

美國拜登政府上任以來，對北京加重經濟制裁，加大反中的國際範圍，並逐漸明朗化對台灣的支持，甚至公開美軍人員駐台、我特戰軍人赴美聯訓，期能達到嚇阻解放軍的目的，防止美中武鬥的發生。儘管如此，雙方一路從安理會鬥到南太平洋，舉凡涉及我國權益之事務，更是國際關注焦點。每年五月底舉行的世界衛生大會（WHA），是美中重要的國際較勁場合之一，今年也不例外，卻有些許變化。

日前，美國國務院亞太助卿康達在國會聽證會上表示，美國支持台灣以觀察員身分參加WHA，並即將加大支持的聲量，預計支持美國立場的國家數，會超過去年的廿二國。隨後，國務卿布林肯強力鼓勵世界衛生組織（WHO），再度邀請我國以觀察員身分與會，但態度不若以往強硬。對此發展，我外交部長吳釗燮在立法院感謝美國的支持，亦表示今年參加WHA仍不樂觀，相信國人皆有此認知，但接下來歐盟的態度是一指標。

四月中，荷蘭眾議院壓倒性通過動議案，呼籲該國政府敦促歐盟支持台灣參加WHA，與此同時，歐盟輪值主席國比利時外長拉碧（Hadja Lahbib）僅表示，會與相關機構與國家共商此議。回想過往歐盟，甚至七大工業國組織（G7）外長會議，在WHA召開前早已多次支持台灣參與，如今反應趨於保守，與美國大選可能變天、俄烏戰爭不力、德國總理訪中及習近平即將訪歐洲有關。換言之，國際充滿著不確定性。

美國深知在不支持台獨的原則下，最能挑戰北京能耐及底線的，就是讓台灣在國際上有足夠的活動空間，所以拜登政府已不只一次強調讓台灣以「非國家或政治實體」的身分參加國際組織；一來可以讓台灣活躍於國際，二來可以避免美中的正面武鬥，如此盤算，最大的障礙仍在北京。簡言之，美國知道中共兩岸問題的底線，不願因台灣獨立與中國兵戎相見，卻忘了北京也不見容台灣在國際舞台具有重要性。

雖然台灣可能再度被拒於WHA門外，但美國態度決定我國在事件中的國際分量。如果美國全力支持台灣與會，並率先提案讓我國以任何身分與會，同時施壓盟國贊成，即使提案遭到否決，只要贊成國大幅超過去年，台灣就是最大贏家，因為各國看見美國展現出實際挺我國加入國際組織的舉動，而非僅出售武器或派國會議員訪台。

國際無視台灣在醫學研究、醫療普及、公共衛生、防疫嚴謹等方面的成就，從二Ｏ一六年第六十九屆WHA之後，台灣就無法以觀察員的身分參與，這不只是我國的不幸更是全球的損失。國際處於不確定性，我國必須有一套應變的劇本，以便台灣能繼續立足於國際舞台。