漁光島基地台爭議 溝通不可少

漁光島，與台南市區一水之隔，近年已成為許多民眾遠離塵囂的旅遊景點。從月牙灣朝著陸地望去，只見沙灘、樹林與天空，不見人工建築，誠屬最佳拍照景點。然而，近來有數樓之高的龐然大物，猛然出現在海濱林地，原是電信業者為改善島上收訊設置的基地台，不但改變原本自然景觀，更因直接設在漁光分校的正門口，引發學生家長議論紛紛，擔憂仍在發育中的孩童暴露在過度的電磁波下，會影響身體發育或健康。

電磁波對人體的危害程度為何，意見頗為分歧，至少立法者已從規範角度斟酌各方利益，在電信法第卅二條第四項但書中規定高中（職）以下學校得不同意電信業者設置室外基地台。只是，該項但書在文義上似乎只限於校園內，對於校門口的基地台，學校似無置喙餘地。但法律解釋應探求目的，不能拘泥於表面文義，乃法學基本認知，亦合乎事理人情。譬如禁止攜犬入校，豈可以狼非犬，縱容狼隻入內？故從立法目的思考，應考量基地台電磁波的影響範圍，尤其是仍處身心發展較早階段的小學兒童。該項但書的解釋，自應擴及鄰近小學校園的處所，而非只從土地所有權範圍解釋。試問，在校區內，離教室百米以上設置基地台需要同意，難道改到校門口前、距離教室更近的基地台，卻可規避同意？

漁光分校的家長們也都認同里民的需要，只是在決定設置基地台前，因未徵詢學校意見，導致許多家長在對電磁波抱持疑慮下擔憂受怕，甚至選擇讓孩子轉學，令人遺憾。相關單位在這裡要努力的，不是只用「一切依法」與「科學證明」說服在過程中不受尊重的家長，電信業者更是不可以因抗議就取消基地台的設置，完全輕忽自己依照契約，對於漁光島居民應履行的收訊服務。

原先設置基地台的程序極不妥適，相關業務主管機關與業者確有疏失。昨在學校的努力下，邀請NCC、電信專家學者、民意代表、學生家長、里長和里民多人在漁光分校交流，咸認電信業者應本於契約與企業社會責任妥善處理此一問題；一方面讓漁光分校師生家長安心，二方面滿足里民通訊需求，三方面能夠兼顧景觀。盼望主管此事的NCC官員依照討論共識，在審核發照前擔起最後把關的角色，始能早日改善漁光島的通訊。

誠摯盼望政府單位與業者日後面臨類似問題時，好好體會電信法第卅二條第四項但書的規範意旨。與其認為該項但書是在肯認電磁波對孩童的危害，毋寧是在要求相關單位須妥善進行溝通，否則也不需規定學校得不同意，而應直接禁止在學校或周遭架設。須知，在校園內外架設基地台的問題，不是只有提供科學數據，亦非跑完相關單位公文流程的形式作業，更在於對家長的尊重與釋疑，才能避免不必要的杯葛爭議。