健保1點1元 天經地義

五二○總統就職在即，近日立法院的各項攻防也如火如荼。其中健保點值是否能達到一點一元，也成了各方角力的重點戰場之一。

對於身在第一線的醫護人員來說，健保點值是否能夠如選前各方候選人所許下的承諾，得到一定的保障。根本不是什麼艱深的數學、經濟問題，而是政府是否能夠正視第一線醫護權益的誠信問題。

有道是：欠債還錢，天經地義。所謂的健保點值不足一元，指的是每當第一線醫護人員做了一塊錢的工，健保署只會給不到一塊錢的錢。而剩下那不足的部分哪去了？往往被健保官員拿去買民眾滿意度、無限制擴張健保業務做功德去了。

而且這個功德做得還理直氣壯。

每當有人問起，怎麼可以這樣欠醫護錢不還？官員竟可以可以理直氣壯地在立法院質詢現場，反過頭來斥責質詢者不懂總額、不懂醫療，甚至更大聲回嘴：倘若一點一元會拖垮健保。

同樣的事若發生在各位讀者身上，這就彷彿各位的老闆每個月發薪都是上報符合政府規定標準薪資，但是領薪水時，各位卻會發現薪水總被打折。去問老闆，原因是「倘若公司給全薪，公司會倒！」是否讓人啼笑皆非？

若你能了解被拖欠薪資的令人不平之處，難道這個社會不應該回頭思考，醫療的確是人權福利，但是這個權利不應該建立在壓迫醫療人員的前提之上！

醫護人員做一元的工，就應該拿一元的薪水，這件事，沒有那麼難懂！