振興觀光 需更接地氣

○四○三震災，花蓮觀光產業陷入嚴重的困境。交通部昨天宣布，觀光署將推出自由行住宿優惠、團體旅遊補助、鼓勵境外包機旅客赴花蓮旅遊等多項措施，以提振花蓮觀光。

日前觀光署也提出好市加倍券和夜市振興券，但對一般民眾來說顯得缺乏「接地氣」。在觀光振興方案中，除了提供券面價值之外，行動創新和行銷策略也至關重要。

觀光署推出好市加倍券提供刺激消費的方式。然而，遊客要先解決交通與住宿問題，方案未必有誘因，政府首要考量應是如何將遊客吸引來花蓮，進一步才是考慮如何引導遊客有效利用券來促進經濟復甦。

至於夜市振興券的推出，原意是吸引更多遊客消費，然而，僅提供一百元的振興券，且須提供近三天在花蓮住宿的住宿證明，再向東大門夜市櫃檯領取，此方案既擾民又不便民，無法激發遊客的消費熱情。

另一方面，蘇花路廊是花蓮對外的主要交通，但部分路段仍有管控，通行不便。特別是暑假時節即將到來，如果遊客增多，交通壅塞將更嚴重。政府除了對蘇花路廊加強維修與改善，也要增加台鐵載客容量，以確保遊客能順利到達花蓮並享受觀光體驗。

五二○後交通部將由新部長接任，建議新部長就任後的首要任務，就是親赴花蓮深入了解基層需求，期許他能帶領團隊推動更貼近民生、實際有效的觀光振興方案。