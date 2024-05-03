陸福建號航母 戰力非同一般

大陸第三艘航空母艦福建號是一款十分先進的航空母艦，就世界航空母艦發展史而言，該款航母至少創下五個世界第一的紀錄，由此紀錄亦可得見其戰力之強大，非同一般。

其一，世界首艘配備電磁彈射系統之非核動力航空母艦。

就航空母艦固定翼艦載機起飛裝置而言，蒸氣彈射起飛優於滑躍起飛，電磁彈射起飛又勝於蒸氣彈射起飛。因此，電磁彈射系統是當代航空母艦固定翼艦載機之最佳輔助起飛裝置，而美軍福特級核子動力航空母艦「福特號」，是全球首艘裝配電磁彈射系統的航空母艦；然採用傳統動力裝置的福建號航空母艦，則為世界首艘非核動力之配備電磁彈射系統的航空母艦。

其二，配備當代最先進輔助固定翼艦載機起飛裝置的航空母艦。

承上所述，電磁彈射系統是當代航空母艦固定翼艦載機之最佳輔助起飛裝置，然電磁彈射系統又可分為中壓交流電磁彈射系統與中壓直流電磁彈射系統，而後者之性能又更優於前者。美軍福特號航空母艦配備的是中壓交流電磁彈射系統，但中國的福建號航空母艦則是採用中壓直流電磁彈射系統，故福建號實為世界首艘配備當代最先進輔助固定翼艦載機起飛裝置之中壓直流電磁彈射系統的航空母艦。

其三，世界首艘既擁有重型艦載戰鬥機，又搭載隱形艦載戰鬥機之航空母艦。

目前，美國的福特號航空母艦雖配載Ｆ─３５Ｃ雷霆二型隱形艦載戰鬥機，但卻無重型艦載戰鬥機，而俄羅斯雖仍保留部分蘇愷─３３艦載重型戰鬥機，卻尚未發展艦載隱形戰鬥機。所以，福建號將成為世界首款既配備第五代隱形艦載戰鬥機（殲─３５艦載機），又配載重型艦載戰鬥機（殲─１５Ｔ艦載機）之航空母艦。

其四，世界首款配載實用化隱形無人戰鬥機之航空母艦。

目前美國尚未有任何實戰用之隱形無人戰鬥機服役，然而中國大陸已有三種進入實用化階段的隱形無人戰鬥機（攻擊─１１、彩虹─７與飛鴻─９７Ａ），且攻擊─１１無人戰鬥機已列裝於山東號航空母艦。另外，美國的偵察衛星早已拍攝到在武漢之全尺寸航空母艦模型中，就有停放攻擊─１１無人攻擊機的照片。由此觀之，福建號將會成為世界首艘配備隱形無人戰鬥機的航空母艦，乃是實情，而非虛妄之言。

其五，世界首艘配備超過卅面以上之主動電子掃描陣列雷達（俗稱有源相控陣雷達）裝置的航空母艦。

目前，美國福特號航空母艦雖配備十二面主動電子掃描陣列雷達系統，然此遠不及於中國福建號航空母艦之卅二面主動電子掃描陣列雷達裝置。另外，福建號航空母艦功能最強之兩組３４６Ｂ型主動電子掃描陣列雷達，也遠優於福特號航空母艦所配備之AN/SPY-3和AN/SPY-4雷達系統，而只有美國雷神公司正在研製的AN/SPY-6雷達系統可與其一較高低，但該款雷達最快也需在今年年底，方能完成該套雷達系統之軟體匹配工程。由此可見，福建號航空母艦超強之對空與對海搜索和追蹤性能，實非美國福特號航空母艦所能及。