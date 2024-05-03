無製造業支撐 美強權將式微

二次世界大戰後，美國逐漸成為世界經濟、政治及軍事強國，其後更一躍而成為全球第一霸主。美國強權主要體現於三方面，第一是美軍，根據「全球火力網」二○二四年的全球軍力排行，美國、俄羅斯和中國大陸分居前三名。雖然這幾年中國大陸大幅提高其國防預算，二○二三年已達二二四○億美元，但只是美國軍費的四分之一，短時間內雖然還無法撼動美國在軍事上的領導地位，但兩國之間的差距應會慢慢縮小。

第二方面則是美元。美元是全球最強勢的貨幣，許多國際貿易都用美元計價，很多國家也會用美元來做「外匯存底」。雖然一度歐元崛起，但隨著從希臘開始的歐洲金融危機及後續全球的熊市，歐元的強勢終成為曇花一現。其後隨著中國經濟崛起，人民幣逐漸走強，就有經濟學家認為，美元十年後可能會失去在國際儲備貨幣的壟斷地位。尤其經過中美貿易戰、科技戰，使得全球慢慢發展出兩大地緣政治的陣營，貨幣體系也由美元獨大的單元體系走向中美並存的二元體系。例如中國和沙烏地阿拉伯在二○二二年完成首件人民幣計價交易後，不少與中國貿易熱絡的新興國家更願意使用人民幣來計價。同時金磚各國也在計畫使用一種由各成員國貨幣組合支持的數位貨幣，來取代美元成為儲備貨幣，以減少對美元的依賴。此舉若成，將挑戰美元長期主導地位。

撇開前面兩個因素，支撐美國成為強權最重要的因素，就是美國的高科技技術。一直以來美國的科學技術都是領先全世界，美國在各個領域如核能、火箭、武器、醫學、生物、通信、電子、電腦等，都是世界先趨。

但科技只是一個創新的概念，必須透過製造落實到產品，才能發揮價值，否則只是空談。美國曾擁有全世界最先進的製造設施，但隨著工資的高漲及勞工的缺乏，製造業逐漸外移至人工較便宜的新興國家。從服裝、家具等低價值傳統產品，到電腦、電子等低階科技產品，一直到今日連半導體晶片等高階科技產品都在亞洲如台灣、韓國、中國等地方生產。短短幾十年，美國已被「去工業化」，製造業在經濟中的比重愈來愈低，取而代之的是金融、醫療、資訊服務、軟體、房地產、住宿餐飲、文化娛樂等服務業。

近幾年美國愈發體認到不能掌握高科技製造業，就等於將軟肋交付外人，尤其對中國更有芒刺在背之感。因此除了利用圍堵、制裁、關稅等方式抑制中國高科技產業的發展，另一方面也如火如荼地推動製造業復興，以確保供應鏈穩定。但是這也不是一件容易的事，以亞利桑納州之台積電晶圓廠為例，雖然硬體可以複製，但招工不易同時且美國勞工缺乏像台灣工程師的職業素養及工作態度，再好的硬體也無法產生同樣的效率。

面對國際競爭及人才短缺，美國想重振製造業並非易事。同時一味採取保護主義、關稅制裁等方式，其實有違全球合作發展的潮流，容易引起貿易摩擦及地緣衝突等問題，最終美國自身也有可能遭到反噬，更促使其他國家提升其自行發展的能力。因此如何發展正確的產業策略，包括加強培育人才、提升勞工的數量及素質、擴大製造業投資，增加就業機會等，將是美國政府最重要的課題。否則空有技術而無製造，一切都是空談。

美軍、美元和高科技技術，三者共同建構出美國的強權，但是一旦沒有強力的製造業做為核心，美國的強權終將式微。