偏鄉弱勢課輔 永續路崎嶇

雲嘉偏鄉地區一直存在著貧窮、人口老化與外移，經濟發展停滯，教育資源不足的問題。地區學校為了招生考量，對外宣傳總強調多少國中畢業生考上科學班、資優班，多少高中畢業生考上醫科、國立大學。然而卻有一大群家境貧困，學習弱勢的學童，在社會邊緣掙扎。

民雄鄉有一棟屬於民雄鄉農會的白色舊式二層樓房，檳榔攤上方掛著一塊白底黑字、不太起眼的「薪傳二手書店」招牌。創辦人黃金山先生是民雄人，曾擔任台北世貿二館館長，地方人士尊稱他為黃館長。他退休前發願要豐富地方的文教力，嘉惠弱勢學子，二○○九年於現址創辦薪傳二手書店。

後來黃館長發現，弱勢學童的最大問題不是沒書念，而是在學校跟不上進度，家境又不允許補習或請家教，放學後沒人輔導，缺乏成就感與自信心，不但無法靠著教育翻轉人生，反而在環境逼迫下逐漸成為社會邊緣人。黃館長退休後於是返鄉開辦課輔活動，號召鄰近的中正及嘉義大學學生協助，針對弱勢學生個別的需求及學習狀況，在書店進行一對一課後輔導。由於成效顯著，周遭中小學慕名而來的弱勢家庭學童眾多，幾乎擠爆了書店的空間。

在開始的五、六年間，黃館長幾無外部的奧援，除了花光自己的退休金與積蓄外，連房產也拿去抵押以維持營運。另外，一對一課輔的人力需求非常大，該去哪找到穩定的師資來源？二○一八年起，中正大學通識教育中心結合社會服務學習制度，聘請具有國教經驗及高教能力的師資，開設「課輔知能在補救教學上的應用」學分課程。學生在大學上課學習相關知識與能力，每周一次晚間前往薪傳進行一對一的弱勢學生課輔，隔周再於大學課堂上分享經驗並討論遇到的問題。

二○二○年經主流媒體報導，薪傳課輔受到全國性關注，各界的資助舒緩了經費危機。地方人士不斷提出弱勢課輔需求，薪傳及公益團體與中正大學積極合作，陸續在嘉義縣水上、大林及義竹成立分部輔導弱勢學童，二○二三年也在中山大學配合下於高雄開設分部，另外在台中、新竹亦獲當地國立大學合作承諾，將成立分部。

就在薪傳課輔遍地開花之際，日前中正大學突然片面決定，下學期起大幅縮減與薪傳合作的課程與服務時數，並已暫關閉所有溝通管道。這對面臨鐵路高架化而被迫搬遷的薪傳二手書店更是雪上加霜，也迫使今年九月嘉義縣所有的薪傳分部無法運作，二百名弱勢學童將無人輔導。消息傳出已造成地區學校師生及家長的恐慌。

以大學生進行一對一課輔，確可彌補義務教育的不足，亦可彰顯社會正義。在需求面上，國內偏鄉甚至都市仍有不少學習弱勢的族群，需要靠社會力量協助他們翻轉命運，避免誤入歧途。在師資供給面上，國立大學接受納稅義務人及地方社會資源挹注，師生理應善盡大學社會責任，照顧地方弱勢。但學校政策及教育理念的不穩定性，以及大學生對於無償社會服務的認同度，確也是運作上的隱憂。

黃金山先生將他的弱勢課輔志業以「萬古長河一窗燈」自詡，這盞燈將會如願的「薪火相傳」，還是即將在嘉義地區「灰飛煙滅」，正考驗著社會的良心和大家的智慧。