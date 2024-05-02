美對台政策無改變跡象

務實台獨工作者賴清德即將成為中華民國總統。雖然賴在大選期間強調他「務實」那一面，但「台獨工作者」仍引起北京和華盛頓的提防戒備，深怕賴團隊抓不穩基調，踩到兩岸兵戎相見的紅線。

北京對民進黨政府已無「聽其言觀其行」的空間，但華盛頓仍給予對其亦步亦趨的民進黨政府一定程度的支持。

然而自二○二二年底的「拜習會」，拜登及其國安團隊所說的「反對任何一方片面改變台海現狀」、「承諾維持台海和平穩定」，很明顯是表示美國不僅希望中共不武，而且也要求台灣不獨。

今年一月，在台北的大選結果揭曉後，拜登受訪時親自說「不支持台獨」，國務卿布林肯則以電子網頁祝賀賴當選總統，肯定這個「自治島嶼」的民主與選舉過程，並重申「承諾維持台海和平穩定」，台海雙方應「和平解決分歧」、「不使用強制及壓迫」。

也就在這兩年，美國國會的友台法案「進階」到要求行政部門對台進行軍事融資以及軍事裝備與服務援助，但拜登政府的政策基調始終是在協助台灣維持足夠自衛能力。

承上，五二○之後見到美國逐漸對台政策有明顯調整的可能性微乎其微，原因有三。首先，美國和中共都試圖管控分歧，拜登在本年十一月的大選，絕無法承受在烏克蘭、中東之外有第三場風險極高的軍事衝突，而中國大陸的內部狀況也讓中共不願在此時再升高台海緊張。

其次，拜登團隊的主流想法是根據台灣關係法，維持戰略模糊下的「一中政策」與北京全面交往，同時協助台北維持嚇阻力量和發展非邦交的實質關係，此法目前仍可維持和平穩定，不宜貿然變動。

最後，從美方官員最近的說詞，亦可判斷拜登政府改變對台政策的機率極低。例如布林肯於四月下旬訪問北京，稱美國的「一中政策」不變，期盼北京與台北都能同樣負責任地緩解台海緊張。又如副國務卿坎伯三月下旬與北京外交部副部長馬朝旭通話時，再次強調台海和平穩定的重要。可見若拜登政府進一步挺台，勢必觸動台海局勢，非美所樂見。

亞太助卿康達與白宮國安會中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭於四月中旬訪問北京時，罕見地與國台辦副主任仇開明會面，談的當然是台灣。美方同樣表示為台海和平穩定，無意改變「一中政策」。

再對比一月美國在台協會主席羅森伯格與四月亞太副助卿藍墨客，分別提及聯合國大會二七五八決議及台灣地位時，前者表示該決議「沒有決定台灣地位」，話只說了一半（因為決議本身沒提及，但台灣屬中華民國所有），使得「台灣地位未定論」餘波盪漾，後者則改稱「不構成聯合國對台灣最終政治地位的官方立場」，看得出在四月初拜習通話後，美國這方面的調子放軟，並無改變對台政策的跡象。

「五二○」這關已在美陸技術性共管台海之下獲得控制，再來就看十一月美國總統大選誰當家，方知美國對台政策的變與不變了。