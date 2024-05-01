賴老家解套 名節墮地

準總統賴清德萬里老家違建之處理，日前國土署會商決議，對較單純的私人礦業用地研擬比照「北泰雅原住民族特定區域計畫」，一○六年五月十六日前建物，可由地方政府變更編定為建築用地。換言之，新北市於七十年二月十五日公告非都市土地使用管制，賴的老家雖於九十年代初期屬違法建築，仍可專案變更為建築用地。

當然，中央有權決定「專案解決」。八十年代後期養護之家如雨後春筍般違法設於農地，內政部區委會決議，某一時點前已設立者，准予變更編定為特定目的事業用地；輔導違規寺廟土地變更為合法用地亦然。但上述係具有社會公益性質，而非供住宅使用之通案處理。

實施區域計畫半世紀以來，針對權貴專案變更，唯獨四十幾年前行政院就某監委的釣具工廠准予變更為建築用地，且敘明下不為例。筆者記憶深刻，是因違反社會公平正義。但威權時代缺乏依法治國觀念，今日豈可重蹈覆轍？

尤其，賴清德將為國家元首，應以更嚴格的標準要求自己，卻做出最壞的示範。相較賴的老家違建，更迫切需解決的平民居住問題難以勝數；獨厚賴，不啻告訴人民，州官可以放火，小民不能點燈。

賴清德說萬里老家只值十七萬，其實是新北市課徵房屋稅的評定房屋現值，不代表市價。其坐落土地面積高達七五五平方公尺，庭園造景、花木扶疏，小民豈能望其項背！

民進黨要員中，獨相信賴市長時的清廉勤政，然而，作為國家元首，更應為民表率，不因個人感情而破壞法治原則。最後，借用明代名臣于謙詩詞的二句話：「但令名節不墮地，身外區區安用求」、「粉骨碎身渾不怕，要留清白在人間」。國土署會商替賴案解套，實陷賴清德於不義。當然，也盼賴清德「身外區區安用求，要留清白在人間」！