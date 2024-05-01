「當下碰撞」 方能因材施教

四月卅日是「國際不打小孩日」。這是美國「有效管教中心」反體罰組織於一九九八年發起。因孩童遭受肉體鞭笞、精神凌虐、言語辱罵將會烙印一生，影響身心甚鉅，畢竟《禮記．學記》所謂「夏楚（指藤、荊）二物，收其威也」，僅能收其貌服心不服之偽效。

但設若學習時期遇事「有獎無懲」、「做錯無罪」管教方式，實是培養受教者「怙惡不悛」、「為惡不殃」態度之溫床，積久成習，能否裨益孩童未來一生？莫不疑慮！

依筆者管窺筐舉，施教者理應適度掌管《弟子規》所言：「揚善於公堂，規過於私室」之刑德二柄，不可偏廢，更應秉承「孔子教人，各因其材」精神，按受教者賢愚勤惰不同予以彈性教誨。容我敘述民國八十年新婚赴美期間聽聞之故事：

某台灣母親攜帶三位孩童赴公園嬉戲，孩子肚子餓，母親刻不容緩驅車購買三個同一款式價位麵包交付子女，非常公正，孩子們接收後隨即找座位開心食用。類此教育模式即是多數中國人之傳統思維。

適巧鄰座美國夫婦見到如此情狀，好意提供台灣母親不同之教育理念：我們應該建議老大購買一個大塊麵包，選擇口味並親自分配，至於口味選擇與分配有否公正？老二、老三的喜怒情緒當下會給予答案，亦可趁此機會了解老大是否存有私心？無則嘉勉，有則規勸；之後則可伺機改由其他子女承擔採買分配責任，並趁機端倪其品性。

機會教育理應落實於日常生活之中。中國傳統式公平分配之教育，「一人煬灶」是齊頭式假公平，掩蓋火光真相，根本無法得知主事者居心若何？受事者回饋是否心悅誠服？而美國式「當下碰撞」教育，則能適時顯現當事人之真心本性，施教者一目了然，方能繼以對症因材施教。