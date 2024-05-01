護兒權 不應選擇性忽略兒少意見

昨天行政院召開兒權小組會議，通過「行政院及衛生福利部設置兒少代表機制」提案，大幅改動兒少代表（以下簡稱少代）產生方式。這次改變對兒少權益和少代運作機制影響非常大，值得社會共同關注。筆者過去擔任衛福部兒權小組代表時，曾與一位認真且出色的夥伴，也是現任中央少代共事過，他甚至擔憂，中央兒少代表「團滅」在劫難逃。

這次提案的新制度改變了中央少代的產生方式，過去是透過少代互選，而現在由行政機關直接圈選。這種轉變不免讓人質疑行政機關會透過該機制選擇「聽話」的兒少，無疑是開民主性倒車。

過去，我們曾建立共融式遊戲場設計原則、保障代理教師的聘期，這都是建立在民主性和多元性所產生的少代及其提出建議的基礎上。新的制度以多元之名，強制要求保留身心障礙、原住民族、國中小三類群體，看似保障不同族群，實質上與「多元」的概念背道而馳；光是衛福部所提出的「特殊處境族群兒少」就包含如新住民、經濟弱勢、家外安置等類別，這樣看似進步的劃分，是真的平等多元嗎？還是在說其他兒少的聲音不值得被聽到？

除了失去民主性與多元性，新制度在培力機制方面，也有問題。過去的制度提供多元的課程與培力，而新制度中，培力機制由社家署主導，政府作為少代監督與建議的對象，由社家署主導培力，不免讓人有政府「球員兼裁判」的疑慮，可能導致少代在參與過程中缺乏所需的支援，少代將難以有效參與會議，甚至喪失透過自身力量影響政策，進而打造更佳友善兒少環境的能力。

最嚴重的是，政府在制定新制度時，與少代的溝通顯得匆促且不夠透明。據轉述，昨天會議主席更直言，「沒有討價還價的空間，這就是規定」。

準總統賴清德過去曾表示「涉及兒童事務的相關單位都應以兒童權利為優先」、「保護兒童權益是一個文明國家的指標，也應是台灣的努力方向」；這種溝通方式選擇性忽略兒少的意見，這就是保護兒童權利的做法嗎？

兒少的聲音是社會重要資源，更是兒童權利公約保障的重要權利。本次提案過程中的民主性、多元性、培力等種種問題及政府的溝通態度，都需要我們警惕和關注。如果政府希望確保兒少權益，應重新考慮新制度的設計，並充分考慮兒少的意見。唯有在尊重兒少權益的基礎上，我們才能打造一個更加公正包容的社會。

我們必須記住，兒少的意見不是裝飾，而是塑造未來的基石。如果我們忽視了這一點，那麼最終受損的不僅是兒少，更是台灣的未來。