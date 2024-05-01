統測國文命題 凸顯城鄉知識落差

一一三年統測甫落幕，若統測考的是技高學生在新課綱下的學習成果，那麼統測試題亦可視為命題者對於新課綱的實際支持行為。綜觀統測國文試題與筆者的考場觀察，有兩點不吐不快：

一、試題取材與課文相關者幾希：

在教學現場中扮演課綱執行足跡的部訂課文，原應陶冶技高學生人文精神的底蘊，卻在驗收他們三年成果的大考中淪為記憶的傀儡；反倒是日人遊賞、羅馬英雄、貓與ＩＫＥＡ成為決勝的關鍵。

此份試卷，從十四篇古文延伸出去的經典概念有限，立異為高的促狹感如影隨形；有多少平日不懈於閱讀的學子，寫完考卷之後，認為自己「國文不好」？用心上課、細心賞析的師長，會不會在這份考卷裡迷路徬徨、懷疑自己是不是辜負了學生？而試題取材自課綱課文之所以如此有限，是因為課文已是明日黃花？還是若無法研發出石破天驚的創新題型，寧可捨棄不用？命題者對新課綱是否有「同床異夢」、「貌合神離」之虞？

二、流於一言堂的速食評論文化：

考試結束鈴響結束沒多久，立刻就有師長的試題評論。來自都會區的師長，於統測最有關注度的一天，大力讚揚這份試題具有高鑑別度、能使學生靈活運用所學，然而評論者是否親自寫過題目才下定論呢？

瀏覽試題並不等於實際試做，少數意見也不盡然代表大半真相，流於一家之見、一區之觀的評論，會不會在無形中誤導了命題者與學習者的認知？

試題取材與課文相關性低，造成教師教學重點的困境。若大考試題將部訂古文作為形而上的精神象徵，而將使用非客觀立場用語的題材、華麗的版面設計，與最好有背景知識的專有名詞作為形而下的測驗，加上一言堂的速食評論文化推波助瀾，可預期未來技高國文教師將不斷在考題驅策下，於「跨領域」中疲於奔命；國文將從具有文化精神載體的素養學科，成為商管理論與產業成績的傳聲符碼，技高學生對於課堂國文學習的定位將更無所適從。

「ＩＫＥＡ效應」指的是消費者對於自己動手組裝產品所帶來的成就感，會使他們對該產品有較高的評價。

西部城區的孩子對ＩＫＥＡ並不陌生，但這不代表全國學子都體驗過ＩＫＥＡ的魅力所在。這是一個在一開始就標記了「城鄉差距必有背景知識落差」的考題。命題者在精美試題付梓後欣賞精美試卷，在數萬學子考完後，再欣然接受幾位都會區評論者短時間內的意見輸出…命題者有沒有可能也落入了ＩＫＥＡ效應的陷阱中而不自知？