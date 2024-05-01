學生變笨？是老師變聰明了

朋友從ＬＩＮＥ轉來「躺平族」的文章，對於年輕人充滿失望，這和前一陣子對於「草莓族」的憂慮類似。我對這一類論述存懷疑看法，上周巧遇一位年輕老師，他的觀察值得大家思考。

他告訴我，機緣巧合，他看到了一份廿幾年前的文件，那是一份熱心的老師們檢討當時教學現況的會議紀錄，其中有一些對於學生們「程度下降」的文字，當時大家對於學生「一年不如一年」很是擔心。回到現在，他在同事之間也常常聽到類似的論點，好像一代一代的年輕人正往無底的深淵下墜，大人們憂心忡忡。不過他並不覺得如此，他舉了一個例子說明自己的感覺。

這位老師在大學教「線性代數」，這是一門十分基礎的數學課，它對其他各行各業的有用程度，應該超過微積分。他對課堂學生的評價是，技術面比以前的學生差一些，但是對於學習則充滿熱情。他是一位盡責的老師，除了認真教學以外，還取代了助教的功能，安排了一整天回答學生問題的時間，他希望能與學生充分互動，感知他們的困難。他的學生包括一些不是理工的學生，程度各異，問題雖然類似，但疑惑點各式各樣，他都針對個人需要認真回應。

他最後結論道，實在不清楚要如何定義「學生的程度」，難道學習的熱情不能算數嗎？他曾有一位非理工科系的學生，對這樣的學生，他認為只要修一些要求少一點的類似課程就夠了，不過學生告訴他，聽說要懂ＡＩ就要修他這種線性代數。後來這個學生讀研究所時，有一天來找他聊天，很感謝在課程中學到一些證明的精神，讓他在後續的學習中很受用。我被他的認真深深感動，老師付出的每一份心意，學生都能感受到的，不管他有沒有告訴你，那都已經是一次成功的傳承。

在我過去幾十年的教書經驗裡，也常常聽到朋友對學生程度下降的憂心。我總是告訴他們，並不是學生程度變差，而是「老師變聰明」了。當一個人教同一門課十年，對它熟悉到倒背如流的程度，很容易就誤判這些內容太容易，相對地容易誤會學生「太笨」。我會建議他們，當作實驗，可以和年輕的學生一齊修一門非數學的陌生課，這樣就會有不同的感受。

如果老師沒有選擇學生的權利，就有了解學生的義務。能讓學生從學習起始點前進一步，老師就成功了。