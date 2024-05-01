科技．人文聯合講座／零消費．新商機

如何在鳥不生蛋的地方，長出繁榮的市場呢？

一九九一年諾貝爾經濟學獎得主羅納德．寇斯曾說過：「很多人不明白市場是被創造出來的，而不是我們找到的東西，市場是需要去開創的。」此一概念被已故的創新管理大師克雷頓．克里斯汀生演繹成為「創造市場的創新」。意指將複雜又昂貴的產品和服務變得簡單又平價，好讓社會裡的全新客群也能享用，而這裡的全新客群就是所謂的「零消費者」。

零消費者大多是社會中弱勢者與較不具競爭力的特定人，他們消費力不足，沒有能力負擔市場所提供的產品或服務，因為他們支付不起所需的成本，或缺乏使用該產品所需的專業能力或時間。而創造市場的創新則以服務這一群零消費者為主。

事實上，這樣的全新市場創新往往可以帶動國家的經濟成長，創造出許多就業機會，讓更多社會底層人口獲得經濟利益與社會價值；這些利益與價值大多是用來資助社會中的公共服務，包括教育、基礎建設、醫療保健、環境衛生，支撐社會弱勢者的生活所需。

例如，尼泊爾曾經因為當地地下水有嚴重的砷汙染問題，造成約一四○萬的人口面臨水汙染危機；後來就有研發團隊以當地需求出發，研發出一套兼具價格低廉與精準檢測品質的水污染感測器，販售給當地供水業者與民眾，用最低成本解決他們的民生和健康問題。又例如，非洲肯亞的貧民窟家長過去為了替孩子支付學費，常必須暫停工作及長途跋涉到學校繳交；後來就有業者開發一種M-Pesa行動支付平台，有效解決貧民窟無各戶專屬地址所造成的運送服務困難。上述都是由零消費者推動而生的創造市場新商機。

筆者也用此種無中生有思維，在台灣偏鄉推動「以移動服務社會」的零消費新商機。因為原偏鄉民眾或長者的數位化能力很弱，加上當地通訊環境也不佳，所以民眾想要從家中到市區就醫或復健，就不能透過手機ＡＰＰ來叫車，而是需要結合傳統的語音進線或村里長或照服員協助，來完成交通工具（長照專車、幸福巴士、復康巴士…）的預約。對這群零消費者而言，不能要求他們使用非現金支付，因為民眾並沒有這樣的數位能力。因此，筆者主張應為這一群「數位弱勢者」或「移動弱勢者」零消費，設計一套專屬偏鄉預約媒合的全新服務模式，才能解決高齡化偏鄉地區的困境。其中，「食醫助行」即為目前正致力的「零消費．新商機」社會實踐。

「食醫助行」是以共享交通平台上的移動力，串聯偏鄉到宅的食物（實物）寄送、醫療和居家關懷的服務輸送創新，好讓長者、病患和弱勢族群能享有健康、幸福和尊嚴的生活。先善用政府預算，建置以「移動弱勢為中心」的共享交通科技系統，用移動力將飲食、醫療和社會服務有機地結合起來，編織出一張守護偏鄉民眾的互助網，同時培力地方民眾擔任照顧服務員司機，就近服務自己的鄉親，而非從外部導入昂貴的遠端服務。這一套「食醫助行」媒合服務，不只是一個科技創新平台，更是用移動力編織而成的偏鄉社區照顧網。最後，可以透過社區資源和志願者的參與，提供相應的生理、心理、社交和照護支援，實現全方位的生活守護和社會融合。（作者為逢甲大學公共事務與社會創新碩士學位學程特聘教授）