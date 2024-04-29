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誰的共識？反核政治話術霸凌科學

聯合報／ 林基興／大學教授（新北市）
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日前「全國廢核行動平台」示威反對危險老舊核電廠延役，又威脅立委勿修法延役核電，否則聚眾包圍立法院。但發言者無一具有科學素養，遑論核電專業，且發言不堪檢驗。

首先，反對危險老舊核電，則不反對安全新核電？

第二，美國九成核電延役，或甚延役兩次，比利時等國也多延役，先進國家怎不嫌危險老舊？

第三，台灣無能力處理核廢料，把災難留給子孫？低階核廢劑量很低，容易處理；高階核廢可用加速器驅動次臨界核反應爐而轉變核種，既可消除全部放射性又可發電。然而核廢量少而處理成本一直下降中，實在不急著現在處理。

其實火力發電因空汙之故才是災難，美國麻省理工學院去年報告指出，若不續用核能，將造成全美每年五千兩百人死亡，而美式核電廠輻射至今無致一人於死。另外，火電重傷環境，如聯合國世界氣象組織指出，亞洲去年氣溫比一九六一年至一九九○年的均溫高攝氏兩度，是全球蒙受乾旱、熱浪、洪水和風暴影響最嚴重的地區。

第四，台灣處於地震帶而延役核電是不負責？但台灣地震從無損傷核電廠，因建築規格最嚴；反核者怎不擔心規格相對寬鬆的煉油廠、儲氣槽、水壩等？

第五，蒸氣產生器汙泥難處理？其實，核電廠常用化學除汙技術清除，只在其熱交換管破損過多而致塞管率偏高時，才考慮更換。

第六，諸如二○一三年反核立委的嚇人名言「核電廠用過的燃料棒讓台灣人坐在一萬顆原子彈上」，現在和碩董事長童子賢澄清「核彈鈾濃度七十％、核電鈾十五％，因此核電廠不會有核爆」。事實上，核彈鈾濃度為九十％，核電廠鈾濃度僅僅五％。

第七，諸如準經長郭智輝等，喜歡說核電延役要有全民認同，但反核者荒腔走板的認知卻堅持反對，則可能有共識嗎？反核者示威是誰的共識？建設光電風電遭遇抗爭或用愛發電，也是全民共識嗎？

總之，反核者徒具愛心而缺知識，以己意為民意的話術，實在害己害國家。

反核 核電 美國

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