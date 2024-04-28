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烏克蘭入北約能止戰？

聯合報／ 馮建三／政大新聞系教授（台北市）
北大西洋公約組織（NATO）。法新社
北大西洋公約組織（NATO）。法新社

美國國務卿布林肯走訪北京，要求中國大陸停止支持俄羅斯軍工業，「否則準備制裁部分中國銀行」。北約秘書長史托騰伯格也說，假使大陸希望友好西方，「必須停止…幫俄國。」

這兩位先生的辭令，也許僅是不得不提出的外交訴求，北京是否同意，無法知道。二人嚴以責人，寬以待己，倒是頗有只准州官放火，不准百姓點燈的味道。或者，假使採比爛原則，任何人或企業或國家協助俄作戰固然不合道德，美國與北約說謊或誤認而挑釁、設圈套或教唆而激起莫斯科愚蠢反應，遂生俄烏戰爭，難道這不是更不道德嗎？

何況，就連《外交事務》這份經常捍衛西方外交政策的刊物，不是也在本月十六日有專文嗎？在〈本來可以結束烏克蘭戰爭的會談：一頁失敗的外交密史提供未來談判的教訓〉這篇文章中，兩位作者說，歷經一個半月以上的多次實體或線上會談，至二○二二年四月，也就是俄烏交火還不到兩個月，雙方都很積極，甚至可能已在安排普亭與澤倫斯基見面。烏方談判代表之一在去年十一月於烏克蘭國內新聞訪談時，表示「俄羅斯直到最後一刻都希望…我們（將）採取中立。這對他們來說，最重要，如同芬蘭，在冷戰期間一樣採取中立，我們並承諾不加入北約，他們就準備結束戰爭。」

但雙方協定涉及他國要給予兩國安全保證，特別是烏克蘭，更需要美英法乃至大陸等國家確認，若再遭入侵，這些國家保證會迅速馳援，予以制止。這就是說，俄烏固然達成初步協定，但若沒有他國願意通過外交途徑，給予保證，協定無從達成。於是，可能因為俄羅斯軍事未占上風，但更可能是因為英美先後出面制止，無意以外交斡旋結束戰爭，於是失去兩年前就讓戰爭落幕的機會。

當時，杭士基稱之為美國攻擊犬的英國，由首相強生在四月九日成為開戰後第一位前往基輔的國家領袖，他當面對澤倫斯基說，不能信任普亭。繼之，廿五日美國國防部長奧斯汀也到基輔，他說要「弱化俄羅斯」。這難道不是圖窮匕現？西方老說俄羅斯有領土野心，先烏克蘭後他國，現在俄羅斯不要領土，要與烏克蘭和平相處，英美卻率北約之先，不肯授以援手，沒有試著玉成其事，難道不是透露要以烏克蘭弱化俄羅斯的不良居心嗎？

北約理當跟進中立國愛爾蘭教授Geoffrey Roberts的用心。他雖然在俄烏動武同一年，就著有論文主張俄羅斯的軍事行動符合國際法，也知道莫斯科占上風多時，戰爭拖愈久對烏克蘭更不利，雙方也會有更多死傷。但他不忘結束戰爭是第一要務，因此在本月十八日撰文，建議普亭以政治家風範，讓烏克蘭加入北約，理由是俄羅斯已因北約的弄假成真，取得烏東四州作為緩衝。俄國不宜也不需要多取，而北約的集體決策可以減少烏克蘭復仇的念頭，他認為，這比任何安全保障，來得都更穩定。

俄羅斯 北約 烏克蘭

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