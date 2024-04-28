聽新聞
test
0:00 / 0:00

大屋頂下／用一中各表支撐一華同表 棄地動山搖 惜和平發展

聯合報／ 黃年
馬習二會4月10日在北京登場，大陸國家主席習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。圖／聯合報系資料照片
馬習二會4月10日在北京登場，大陸國家主席習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。圖／聯合報系資料照片

兩岸為什麼會走到今日僵局？

主要原因是中共及台獨一向都要消滅中華民國，亦即均持「中華民國已經滅亡論」。但是，皆又發現中華民國是維繫兩岸關係的基礎架構，因此又都搬弄「既要消滅中華民國，又要維繫中華民國」的矛盾操作。

民進黨的「務實台獨」，就是「既要／又要」，也就是「借殼台獨／內殺型台獨／夢遊式台獨」。一方面既要借殼中華民國與中華民國憲法，另一方面則又用「國家重建／社會改造／洗滌人心／轉型正義」來異化、掏空中華民國，這正是賴清德最近發表的政治宣言。

習近平邀約馬習二會，接納馬英九表達「一中各表」，用以軟化兩岸政治歧異，且以「堅定鑄牢中華民族共同體意識」等，想要挽救已瀕解構的兩岸人文認同。

回應習近平的呼籲，陸委會說，「所謂炎黃子孫只是一個古代傳說，不必套在現在每一個人的身上」，可徵民進黨可能仍將採行「誰跟你是中國人？」的路徑，欲從歷史文化根源上徹底斬斷兩岸關係，看似不甘輕易掉進「中華民族」的「陷阱」。

這就是兩岸的僵局。中共若不能更明銳地支持「一中各表」，用以維繫中華民國的架構，而想改以中華民族來作為兩岸關係的主要支撐，這恐怕是浮沙建塔。而民進黨若不能經「一中各表」的路徑，用以鞏固中華民國的地位（可以反對九二共識四個字，但仍可操作一中各表），反欲以「誰跟你是中國人？」來完全否定兩岸「同文同種／同根同源」的淵源，這也必將是一路走到黑。

因此，化解兩岸僵局的根本，仍在雙方互以「一中各表」來共同維繫原真的中華民國。原真的中華民國，是源自「中國五千年傳統／辛亥革命」的中華民國；而不是「中國東亞化／台灣南島化」的中華民國。在台灣，必須能以「一中各表」支撐起原真中華民國，始有可能維持住「中華民族共同體」的意識。中共否定中華民國，或民進黨借殼台獨，沒有了中華民國，也就沒有了中華民族。

其實，在胡錦濤主政及王毅擔任國台辦主任的階段，中共的兩岸政策就是以「九二共識／求同存異」為主軸。當年，中共說的「求同存異」，就是馬英九所說「一中各表」的同義詞。

胡錦濤與布希電話時表示，將以一中各表的九二共識與台灣展開對話，這可視為二○○八年中共因應馬英九上任的開局宣示。當時，王毅表示：「當然對於一個中國的涵義，我們雙方認知會有不同，但我們可以求同存異，所以求同存異是九二共識的精髓所在。」（求同存異就是一中各表）。胡錦濤又說，「一個中國符合兩岸現行規定」（一中兩憲，此即憲法說）。

至習近平就任，基本上仍延續前述路線。最重要的舉措，是宣布國台辦主任及陸委會主委以政府正式官銜互稱。由於國台辦及陸委會是雙方憲法體制中代表全政府的對應窗口，這也就有了「治權互不否認」的意味。何況，國台辦及陸委會既是憲法體制的政府機構，承認其治權地位，自然也會涉及主權的意涵。至於二○一五年的馬習會，連餐費都各自分攤，更是「一中各表」的表徵。

如果後來蔡英文邁上了馬習會搭的這座橋，「一中各表」的路徑就有發展下去的可能。

二○一六年，蔡英文上任，否定九二共識。次年新華社宣布「一中各表」為禁忌語，中共政策開始轉向。揆其用心，是想一方面用反對台獨來封死台獨，另一方面再以收回「一中各表」來封死民進黨可能運用中華民國的出口。至二○一九年元月二日習近平對台談話，又將「中國統一／九二共識／一國兩制」混為一談，再加上香港反送中事件，九二共識遂由「體現求同存異的九二共識」，異化為「一國兩制的九二共識」，今日僵局遂告形成。

對中共來說，這是從想要得寸進尺，（又打台獨，又封一中各表），落到今天的丟寸失尺（台獨沒打成，又失一中各表）。

如今，由於內外約束，「地動山搖」已告失敗，換來「和平發展」的轉折。平白丟掉了「一中各表」的務實槓桿，改用「中華民族同表」其實是退而求其次。這應是中共刻骨銘心的教訓。如果兩岸不能地動山搖而要和平發展，中共應再回到胡錦濤及王毅搭檔的那個「求同存異／一中各表」的時代去看看。

至於即將上任的賴清德政府，在依據中華民國憲法的「一中各表」下，可以表達「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，但不能說到「台灣與中國互不相屬」及「誰跟你是中國人？」的地步。

民進黨的「務實台獨／借殼上市」，是要將中華民國「去中國化／去中華民族化」。唯倘若不喜歡「中華民族」這個名詞，但九十七％的台灣人皆是漢族卻是DNA，不是古代傳說，因此想從否定「同文同種／同根同源」來斬斷兩岸關係，必是剪不斷理還亂。若想以「台獨新興民族論」來對抗十四億人的「中華民族論」，更是台灣最脆弱與最危險的選擇。

台灣不可能也不必否定兩岸的民族淵源，台灣所堅持者是中華民國自由民主的政治體制與生活方式。台灣應對十四億炎黃子孫說：中華民國的存在，正是要為中華民族護持這筆自由民主的資產，這也是中華民國對中華民族偉大復興的最重要最珍貴的參與、貢獻及祝福。因為，如果最終沒有自由民主，中華民族不算復興，更不會偉大。

賴清德倘能如此認識「中華民族同表」，即知：愈「中華」，「民國」愈有力量。中華民國愈在中華民族的價值引領上發生燈塔效應，中華民國在兩岸間就愈有力量。反之，愈想切斷中華民族，中華民國就愈凶險。

馬習二會顯然已將兩岸問題的重心，由政治體制的歧異轉移到中華民族的認同上。若由柔軟面來看，中華民族一途是習近平遞出的橄欖枝，意謂「中國人不打中國人」。但若從尖銳面來看，也可視為習近平是在逼問賴清德「說清楚你們民進黨究竟是不是中國人？」這就成了暗藏凶機的哀的美敦書。

賴清德究竟要接橄欖枝或最後通牒，一念之間。

「中華民族同表」（兩岸同表同屬一個民族）是兩岸最底線，但這條底線必須要有「一中各表」（兩岸各表同屬一個國家）的政治支撐，因此應當珍惜馬習二會留住了「一中各表」。

兩岸新局應以「一中各表」來支撐「一華同表」，也用「一華同表」來支撐「一中各表」。

一中各表 中華民國憲法 台獨

延伸閱讀

王滬寧再釋對台善意！會談細節曝光 傅崐萁：希望陸民眾走進台灣

布林肯會習近平 關切台海和平、北京援俄爭議

布林肯：美5個月內3度要求中勿介選 習近平曾承諾不做

布林肯訪中／分析指美中小議題合作 大歧見仍未解

相關新聞

互惠互信 重啟兩岸旅遊

四月十日於北京舉辦的馬習二會為冰封已久的兩岸關係帶來一股暖流，廿四日國台辦更進一步提出，將採積極推動包括旅遊在內兩岸各領...

名家縱論／賴應表明對「中華民族」立場

美國國務卿布林肯已結束他的訪陸之行，看來「台灣問題」不是他此行的重點。美國總統大選在即，俄烏戰爭當然比「台灣問題」更具急...

大屋頂下／用一中各表支撐一華同表 棄地動山搖 惜和平發展

兩岸為什麼會走到今日僵局？

烏克蘭入北約能止戰？

美國國務卿布林肯走訪北京，要求中國大陸停止支持俄羅斯軍工業，「否則準備制裁部分中國銀行」。北約秘書長史托騰伯格也說，假使...

星期透視／NCC新委員 別吃了新聞自由

四位NCC委員任期將屆，傳出執政黨的內定人選引發爭議，除了未與在野黨協商，其中一位學者被發現數年前曾發表題為〈新聞自由是...

別讓反滲透變反民主

國民黨主席朱立倫日前點出國家安全是大家的共同責任，但無論是反滲透法（以下簡稱「反法」）或者國安五法，都不能傷害人權、作為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。