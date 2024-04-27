輔導高關懷生 最怕家長不諒解

以「三級輔導」領先亞洲的高關懷制度，在台灣推動多年後，仍發生列管生涉入如新北割頸案、基隆三打一霸凌案等震驚社會的案件。令人質疑輔導機制是否發揮效用。

現行三級輔導機制，站在第一線的導師必須承受極大的壓力。雖然導師的仔細觀察或可察覺許多「訊息」，但目前我們關注的對象似乎較偏重於國高中階段。誠然，這時期的孩子叛逆心強、易受同儕的影響及外界的誘惑，一旦誤入歧途恐怕很難導正；然而年齡層愈大，基於課業、工作、經濟、社交…等各式各樣壓力，師長面臨更複雜的輔導難題。

筆者於科大有近卅年導師經歷，一直都是抱持尊重、信任、同理的心態，傾聽學生的問題共謀解決之道，也曾因過度投入而受到欺瞞，學生的謊言被揭穿後，花錢事小，造成師生間的對立及家長的不諒解，才是最棘手的。

此外，兩名女生發展出不見容於家長的同志戀情，一名楚楚可憐無論與同性交好，或與異性談得來，都受到另一名占有欲極強的伴侶的懷疑，齟齬摩擦造成該女欲跳樓表心跡，幸好及時被室友發現，才阻止憾事發生。

也有來自父母離異且各自又婚嫁家庭的女學生，辦理學貸，租屋、生活各樣花費都靠打工自理，還得應付才生完小孩三不五時伸手要錢的母親。逼得她只好到夜店當服務生，三更半夜才下班，睡不到幾個小時又得趕著去上課，當然缺曠超過百節以上。

以上實例是在發覺異樣後願意告訴你的，有些是根本就不信任你。想轉介至第二、三級接受諮詢或輔導，也須獲得本人的同意。大學生已是成年人，有些事幫不上忙、也愛莫能助。

二○二○年台灣就有廿一點五萬名年輕人使用抗憂鬱藥物，「心靈生病」愈來愈年輕化，而且很難從外表看出來。無論在校園裡或工作職場，這些人都需要得到協助且受到關懷。現行的輔導制度，是否應通盤檢討了呢？