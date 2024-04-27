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資源班給養分 慢飛天使也有春天

聯合報／ 李月治／服務業（台北市）

網紅「林叨囝仔」七寶媽直播時，被問到兒子是否為資源班學生，面露不屑，甚至出言嘲諷資源班孩子，引發網友憤怒。

在這名網紅看來，問題兒童才讀資源班，資源班孩子被貼上標籤，被汙名化，不僅傷害了這些孩子和家長，更嚴重扭曲孩子的價值觀。並不是問題兒童才會讀資源班，這些孩子只是暫時輸在起跑點，卻可能贏在終點。

資源班的孩子因為身心的某些差異，在特教班方便接受早療教育，他們的成長過程比其他孩子辛苦，家長和老師要付出更多心力教導，才能糾正差異，引導其走在正確的軌道。

鄰居女孩小潔是我看著長大的，上有三個姊姊，媽媽為了拚一個男孩，冒著高齡懷孕的風險生下她，不料卻是個唐寶寶。我認識小潔一家時，她還是學齡前兒童，有先天性心臟病，剛進行一場大手術，所幸最後手術成功。

小潔在媽媽和三個姊姊保護下，順利進入小學就讀資源班。為了專心照顧小潔，媽媽只能放棄工作。國中畢業後，小潔進入市立高職特教組就讀，畢業後也順利進入身心障礙者洗衣庇護工廠。能自己養活自己，小潔很開心也很珍惜；每次在公車站牌遇到她，都會活力十足和我打招呼。

常常在賣場或超商，看到一些慢飛天使，他們總是很認真工作，自力更生的模樣讓人感動。每個人都無法選擇出生的樣子，資源班孩子一路走來的辛酸血淚，或許不是一般人可以體會的，但他們不應該受到歧視，旁人更不該在家長和特教老師傷口上撒鹽。他們是慢飛天使，但遲開的花朵終會贏來春天。

天使

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