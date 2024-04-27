歪樓的光電政策 破壞生態

台南光電弊案昨日由台南檢調偵結，台南市經濟發展局前局長陳凱凌、經濟部能源署林姓組長、力暘集團總裁古盛煇等人共同違反貪汙治罪條例等罪嫌遭檢方提起公訴，若從目前許多民怨看來，光電弊案恐怕不只這一樁，希望相關單位勇於揭弊導正歪樓的光電能源政策。

近十幾年來光電技術進步，設置成本比起火力、水力、核能電廠少上許多，因此被大量導入非洲與落後貧窮地區，非洲也逐漸擺脫黑暗大陸之惡名，不但有照明，也積極導入３Ｇ、４Ｇ無線電話，讓金融科技也在非洲落地。太陽能發電面積可大可小，大面積發電通常設置在日照十足之荒野或荒漠地區，與火力、水力、核能電廠相同，可透過高壓電網輸送到遠方都市地區使用；小面積發電通常設置在小聚落或散村，可供小範圍社區或聚落使用，不敷使用再靠外來電網送電，進入廿一世紀許多地區送走暗夜，就是靠太陽能帶來光明。

對照蔡總統卯足勁的發展綠能，是希望推動其不科學的二○二五非核家園政策，希望能用綠能來取代核電廠停用的核能缺口。光電是綠能的一環，但台灣受限國土面積，無法有火力、水力、核能電廠發電量的大面積發電廠，現階段台灣的光電廠不大不小，同時發電只能賣給台電，不能留給自己社區使用，光電政策已出現歪樓現象，將原本發展綠能的良政，釀成毀田廢林破壞生態的惡政。

日前媒體報導，在原鄉地區的紅藜作物種植區，被光電業者侵入，想保留種植的原住民，被部落同胞霸凌抵制，認為會招聚麻雀，鳥糞會汙染光電板也清洗不易；在平原地區也看到許多耕地被種電而廢耕，基本上是犯上國家糧食安全問題。由於耕地變更有其限制，因此動腦筋到林地，要利用台糖近廿年來的部分人工林造林安置太陽能電板，屏東萬巒的台糖林地因消息走漏而終止，但花蓮鳳林的台糖平地林地已被砍伐改置太陽能板。日前傳出虱目魚價大漲讓消費者吃不下去，理由無他，為了光電廠造成養殖面積大減，使虱目魚產量減少，魚價自然上漲。這些亂象讓太陽能走了調，變成破壞環境扼殺文化的幫凶。

台灣大都市的電力向來是依賴遠地的火力電廠或核電廠，沒有所謂能源自主，國外一些都市都在推動ＢＩＰＶ（太陽能建築一體化）及ＢＡＰＶ（安裝型太陽能光電建築），目前營建署已依能源局之請，修法將新建、增建及改建建築物，符合一定條件者，都應於屋頂設置太陽能光電板，這僅是ＢＡＰＶ，產生光電有限，仍需靠外電輸入才能滿足用電需求。都市地區的建築若能透過改建成為ＢＩＰＶ，才是都市能源自主的最好方法。