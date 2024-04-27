國民黨主席朱立倫日前點出國家安全是大家的共同責任，但無論是反滲透法（以下簡稱「反法」）或者國安五法，都不能傷害人權、作為執政黨操控選舉的工具，執政黨主席賴清德卻不正面回應，只會抹紅以對。

執政者重視國安，熟知戒嚴歷史的人民並不陌生。但差別在以前是跟中共真刀真槍打過，而目前的執政黨忘記過去爭取民主時是怎麼說的，也不尋求法律調和解方，只打算把議題炒成抹紅攻防，讓人分不清該黨只是為了長期執政還是為了國家。

沒有一個法律在初訂時就完美，更何況「反法」是二○一九年執政黨挾過半優勢草率立法的結果。不少名詞是該法首用，而僅以對滲透來源包括黨政實質控制組織的寬泛定義，以及假設台人可能單純接受滲透來源指示委託義務的莫名情況來看，外界質疑相當合理，但綠營卻始終置若罔聞。

說執政黨只顧抹紅，是因為賴主席於民進黨中執會的談話，強調中國對台灣的統戰、滲透及介選作為，再聯繫到許多民主國家也面臨相同挑戰、都制定相關法令因應。然後就批評主張放寬「反法」的藍營，稱國台辦一出聲，國民黨就要修改相關法令。

藍營早在立法時就表達不同意見，其主張也從不是放寬違法行為，而是剛好相反，是要縮小政府濫權空間的精準處理。民進黨完全執政時不管，等對方有實力必須正視時再抹紅，民主素養堪憂。而從國際經驗來看，也不是只有賴吹的一種風向。喬治亞最近剛一讀通過的「外國影響力」草案，引起萬人上街抗議，歐盟說，此將限制民間社會和媒體組織自由運作能力，並可能削弱言論自由，醜化為公民謀利的組織；國際特赦組織附和稱該案「對結社和言論自由構成直接威脅」；而加拿大審議相關法律過程，也衍生政府是否濫權爭議。

更可議的是，綠營發言人指明「反法」定義的境外勢力就是中國，而賴主席抹紅在野黨之餘，還稱希望兩岸執政黨展開對話。假設真如賴所期望，兩黨會談不可能無涉公權力等實質問題，後續付諸政府實踐的發展，算不算可能違反該法第五條「受滲透來源之指示、委託，進行遊說法第二條所定之遊說行為」？

若干辯護發言也明顯矛盾。綠委指出，「反法」大部分都是加重規定，其規範的是原本就被規範的行為。聽來輕描淡寫。但又有學者說，修法放寬將造成國安破口，中共內應更有恃無恐；匿名官員還表示，若「反法」被廢，民主台灣對紅色滲透、中共介選將毫無招架之力云云。那該法立法前我國安是什麼情況？外界無法了解，「反法」究竟只是原法就有的加重規定，還是一旦放寬廢除，我國安就會出現無法招架的危機？

眾所周知，「反法」實踐後最大爭議，就是在去年大選競選期間，檢調引此法大規模約談上百名里長、民眾，甚至聲請羈押禁見。藍營所言並非無因。綠營如果真有誠意、要對得起過去號稱爭取民主的主張，應該真誠面對該法語意模糊的問題，以及執法引發的傷害人權、操控選舉爭議，而不是只會廉價地抹紅對手。