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投身志趣 好樣的台灣青少年

聯合報／ 李學／教育工作者（嘉義市）

近來地震頻繁，兩款關於台灣地震速報的免費ＡＰＰ也隨之暴紅，且這兩款應用程式的兩名開發者，竟然都只是就讀高三的學生。

其中，康橋國際學校高三生林子祐製作的「台灣地震速報」ＡＰＰ，下載量已超過卅二萬次；另一款「DPIP災害天氣與地震速報」ＡＰＰ，則是由桃園復旦高中高三生林睿製作。

從兩名學生的身上，可以知道「興趣」對學習的重要性，只要讓學生找到學習的樂趣所在，學生就能自動自發，甚至為了學習而廢寢忘食，根本不必大人去逼迫，反覆去做那些填鴨式的練習。

教育工作者，更可以從中去思索，為何我們的教育體制與方式，經常使得那些學習落後的學生放棄學習，甚至淪為社會問題。如何藉由教學方式與教材的調整，來維持學生的學習動機、讓學生保持對學習的熱忱，培養出更多這樣的學生，這都是教育工作者可以努力的方向。

此外，前陣子割頸、暴打老師等關於高中生的負面新聞，使得青少年普遍給社會大眾的觀感是不佳的，但是類似這兩名高三生，願意投注心力、無私分享的青少年還是大有人在的，如果多一些這樣的人出現，其他尚未找到志趣的青少年便有了可以效法的對象，不會對未來感到茫然。

這種好樣的台灣青少年，不僅其就讀學校應該找機會公開對他加以表揚，新聞媒體也應該多報導這類的消息，讓民眾知道台灣未來是有無窮希望的。

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