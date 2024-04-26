錯過童子賢 新內閣只會了無新意

準總統賴清德的新內閣與國安人事的六波作秀演出，讓人看得都覺得了無新意，非常無趣。這個賴團隊就是英系、賴系與花媽系統組合再加一點扁系與林佳龍等，都是在自己人圈內打轉，自然玩不出什麼新花樣。

根據媒體報導，對於閣揆人選賴最早一共有六個可能人選（陳建仁、顧立雄、童子賢、鄭麗君、潘孟安與卓榮泰），其中和碩董事長童子賢一度表示願意考慮，最後因家庭因素堅持讓賢，使閣揆人選易人。

從六人名單可以看出，除了童子賢之外，賴根本沒有想到要跨黨派招攬在野菁英，更沒有以經濟或科技界的專才為優先考量，多仍只在自己人中圈選人，註定了最後出線的卓榮泰就只是「政治性內閣」，卓內閣的定位只是「蔡規賴隨」政策的執行人，談不上創新更談不上大開大闔！

錯過了童子賢，賴清德勉勵卓榮泰成為「行動創新的ＡＩ內閣」，還未上任就成了空話一句！錯過了童子賢，事實上就是錯過了讓國人「耳目一新」的布局，連綠媒都有這樣的感慨。錯過了童子賢，賴團隊的能源政策與經濟發展確定只會依循小英舊章，不會有嶄新格局。

童子賢曾建議賴：面對能源政策，國家應挹注更多的心力；應放手中油台電，強化能源決策與研發；認清地球暖化才是人類公敵，不是核能；核能是綠能盟友，核安係數是可受控管；黃金比例能源政策（核能百分之廿、綠能百分之廿、剩下由火力支援），減碳又能充分供電。他雖然稱許賴心胸開闊，學習面向非常廣泛，也曾就能源問題深入與賴討論；然而看得出來，賴無心在能源政策上有任何改變小英政策的企圖，意味著他雖心胸開闊，卻容不下核能與綠能共生。未來限電極有可能經常性發生。電力問題無法解決，準經長郭智輝雖是台灣半導體產業的守護神，也是漁電共生及綠能產業積極推行者，可是錯過核能就是無法讓台灣經濟再度起飛。

至於最後一波國安團隊人事，賴雖強調是一時之選，跨越專業又有跨領域經驗，有默契又能合作、以國家為己任，扛起守護國家責任。問題是這個國安團隊全是蔡英文團隊舊人，所謂專業與跨領域經驗，都是在各部會與職位上待一陣子之後就被稱為「專業」，吳釗燮斷了那麼多邦交國，回任國安會秘書長就成了跨領域專才，顧立雄從律師跨到軍事國防成了一時之選。蔡英文甚至在賴宣布之前就自行公布了！「蔡規賴隨」從這幾波內閣與國安人事的宣布就看得出來。

總之，賴團隊根本就是「率由舊章」毫無新意，更談不上「行動創新的ＡＩ內閣」！至於童子賢對賴清德的能源建言，顯然已經淪為「言者諄諄，聽者藐藐」啊！