司法寒冬 犯罪成一門好生意

司法號稱正義最後一道防線，少家司法更是兒少最後保護傘，執掌司法正義大旗之司法人員大出走、大殞落，司法已進入凜冽寒冬。

為博人權大國美名，台灣陷入修法競賽，司法也落入人權迷思。刑事訴訟程序不斷為被告傾斜設計，量刑、定刑、審理、救濟程序，以保障被告人權為優先，刑事審判程序冗長，犯罪愈多、減刑愈多，上訴愈多、刑度愈輕，犯罪風險低，投資報酬率高，犯罪成為一門好生意，被害人人權未受保障，治安無法改善，全民共嚐苦果，司法資源亦耗竭。人權、人權，多少罪惡，假汝之名？

家庭、教育、醫療、社福、治安等問題，常簡化成法律問題，推諉只能修法解決。近年欠缺人力需求及執行成效評估之司法改革，造成司法案件海量俱增、司法程序曠日廢時、司法工作環境惡劣，司法人員嚴重過勞、不堪負荷、大量出走。

民粹式、即興式修法，毋庸支付合理訴訟成本之司法，不但讓台灣成為犯罪天堂，也成為濫訴天堂。濫訴者恣意興訟，經營無本或低成本生意，導致司法資源耗竭、司法效能牛步。

少年犯罪、家暴、兒保案件劇增，淹沒少年與家事法庭，耗盡社福資源，拖垮一線社工。兩造當事人合計逾百人之分割遺產案件，訴訟標的價額逾千萬，僅以原告起訴利益核算小額裁判費，卻需耗費龐大人力、物力、費用審理案件，由全民埋單。不必支付合理費用，使司法資源長期遭不當濫用，亦嚴重排擠真正應受司法審查之案件。

近年放寬律師錄取名額，又有大量法官、檢察官轉任律師，律師為求擴大案源、增加收入，鼓勵當事人興訟。家事事件具公益性質，律師本不得收取案件後酬，然而近年律師公會決議夫妻剩餘財產分配事件得收取後酬，夫妻剩餘財產分配事件暴增。一件離婚訴訟通常還需合併審理子女親權、會面、扶養費等非訟事件，倘再恣意合併、追加、反訴夫妻剩餘財產分配事件，更升高對立、擴大紛爭，不利兒少健全成長。

司法沉痾甚深，為求拋磚引玉，謹建議如下：

一、增加法官、書記官、錄事、少年調查官、家事調查官等司法人力。

二、遴選律師為約聘僱之準司法官，獨任受理法院調解、非訟、簡易等案件，及協助訴訟案件之初核。

三、擴大招募約聘僱書記官、錄事、法官助理等輔助人力。

四、延長辦案期限、放寬過苛管考。

五、使用司法者應支付合理之司法成本。保護令之聲請、撤銷、變更、抗告，均應徵收裁判費兩千元。但檢察官、警察機關或直轄市、縣市主管機關向法院聲請保護令，免徵裁判費。各直轄市、縣市亦得編列經費補助家暴被害人聲請保護令。家事、民事非訟與訴訟事件，也應酌予提高裁判費。分割遺產、共有物事件，以受裁判之訴訟標的物全部價額核算裁判費，非僅以原告起訴利益核算裁判費。

六、當當事人繳納裁判費後，法院才收案、分案。

七、刪除民事訴訟法第三章第五節訴訟救助規定，無資力者，得向法律扶助基金會申請訴訟費用補助，由該會審核有無補助必要。

八、離婚事件禁止合併、追加、反訴夫妻剩餘財產分配事件，並檢討律師收取後酬之正當性。

九、簡化刑事審判程序，減輕司法照料義務，檢討寬減被告刑責規定。

十、上訴審法院應自為裁判，不得發回原法院。

十一、二審、三審強制律師代理。