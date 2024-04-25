賴釋善意訊號 盼陸回應

準總統賴清德的新政府，國安局長蔡明彥留任，外交部長吳釗燮改任國安會秘書長，國防部長由國安會秘書長顧立雄轉任，總統府秘書長林佳龍則接任外交部長。這批國安會班底皆具有豐富的國安事務經驗，是蔡總統國安一線幕僚。日前還傳出將由擔任過海基會副秘書長的鄭文燦接任海基會董事長，海基會副董事長邱垂正出任陸委會主委，顯示賴總統相當看重兩岸事務由專業與經驗兼具者來操帆掌舵，兩人將是兩岸「交流取代圍堵，用對話取代對抗」的最佳實踐者。

賴總統四年來伴隨蔡總統參與國安會的討論，最熟悉蔡總統處理兩岸關係的一貫原則—「我們的善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服」。做為「蔡英文路線」繼承者，賴沿用原有的國安團隊以及有經驗的兩岸事務人事，不僅對民眾宣告會延續蔡總統「維持現狀」的兩岸政策，也向北京以及美、日強調「確保沒有挑釁，也沒有意外」以及區域和平穩定的決心。讓人聯想二○一六年蔡總統勝選記者會所說：「我曾經多次承諾，將會建立具有一致性、可預測性、可持續的兩岸關係」。賴清德在上任之際，即向國內外釋出一如蔡總統般穩健的訊號。

回顧蔡總統二○一六年就職演說，強調一九九二年會談的基本事實和求同存異的精神，指出「新政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務」。面對蔡總統遞出的橄欖枝，中共卻認為這是「一份沒有完成的答卷」，沒有明確承認九二共識。中共未對蔡總統釋出的訊號做出善意回應，卻幾乎中斷官方交流，更不斷以軍機繞台、促使聖多美和普林西比與台灣斷交等手段施加壓力。政大教授王信賢認為，這使兩岸互信螺旋下沉，雙方未把握或正確解讀訊息，不斷錯失溝通良機，而呈現「冷和」狀態。

二○一七年美國發布「國家安全戰略」，重新定位美中關係轉為戰略競爭對手；二○一九年爆發香港反送中運動，讓台灣人拒絕「一國兩制」。在兩岸關係冰冷、美台關係深化的情勢下，台灣民意雖有抗中情緒，但蔡總統維持兩岸政策一致性，以及不挑釁、不冒進的態度，避免與中國衝突。美國對蔡總統的兩岸政策，則展現充分的信賴。

台灣並非不能理解中共對台強硬作為有其穩定國內的統治需要，然而台海和平穩定已不僅是兩岸議題，更是全球關注的安全事務。日前Ｇ７外長會議又重申台海和平穩定對整體國際社會安全與繁榮不可或缺。澳洲前總理莫里森、美國哥倫比亞大學講座教授黎安友都曾提到，隨著中國在印太區域的威脅日增，台灣猶如「礦坑裡的金絲雀」，是世界各國看待中國如何影響印太區域和平穩定的訊號。

如何維繫和平穩定的兩岸關係，以及堅若磐石的台美關係，會是賴總統的嚴峻挑戰，也是台灣民眾與國際社會對他的期待。美國在台協會主席羅森柏格便直言賴總統「很清楚政策優先順序，包括他對維持現狀的承諾。」賴總統釋出善意不變的訊號、營造對話氛圍之時，盼望中共能回應全世界對兩岸和平發展的共同期待，在複雜的台海局勢下控管衝突風險，重新累積互信，促進善意螺旋的基礎，以交流開始良性互動，讓兩岸關係往前邁向新局。