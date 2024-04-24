盡速建立電網監督機制

台灣發生地震或暴雨成災不是新鮮事，四月三日大地震並未立即帶來全國限電危機，卻在十二天後讓全台接近分區輪流停電，令人不解。

四月十五日預估的尖峰供電燈號是綠燈，備轉容量率十六點○八％，沒想到一部大型複循環機組（一一○○ＭＷ）跳機及一超高壓變電所的匯流排跳脫，造成備轉容量嚴重降低（二點八％？），甚至接近限電情況，看來供電燈號發布的數字及功能是不足的。

四一五事件凸顯電網供電韌性的兩個主要內涵：一、電力設備忍受天災地變的物理韌性。二、電力調度的運轉韌性。未來新建的大型燃氣機組不斷地加入幾個集中大電廠，單機容量約一一○○至一三○○ＭＷ，在遇到單機或整廠故障時，只能面對它們的巨大衝擊。

台電的「電源不足時期限制用電辦法」執行及通報機制規定，實際或預估系統供電餘裕在五○○ＭＷ（約是一部台中電廠燃煤機組）以下，視電力系統運轉情況，即考慮是否舉行記者會說明並持續發布新聞稿，籲請用戶節約用電。若統計執行需量反應與相關應變措施後，系統供電餘裕仍低於五○○ＭＷ時，台電緊急應變小組應決定是否執行負載限制（又稱限電）。若決定實施限電，即研討「台灣電力公司預警限電陳核表」給經濟部。四一五當天的實際情況到達哪個階段，只有台電及經濟部才清楚。

四一五當天的確沒有發布要民眾節約用電的訊息。於供電裕度短暫不足時發出電能緊急狀態警戒訊號，並透過電子郵件或手機簡訊通知用戶配合節電等方式，搭配供給面（發電機短時間超載、降壓、降頻運轉）及需求面（購回電源）緊急措施，在國外行之有年。藉由用電戶集體的力量，不論是在冬季或夏季遇酷熱嚴寒供電嚴峻時期，在國外都有避免輪流停電的案例可供參考。有趣的是，在台灣，緊急節約用電訊息的發布卻極其困難。

在國外，基於要承擔多少風險的角度，來決定需要多少備用或備轉容量。決定了需考慮什麼樣的系統情境後，自然就知道需要準備多少備用或備轉容量，及對應的運轉風險。要將事故或停電風險降至零，實際不可行也無經濟效益。龐大的電力系統，現在及未來都不會是完美的，無論電源裕度是否充足，事故及停電還是會發生，但需要最大程度地減輕停電事故對公眾的影響。因此，現有電網的可靠度標準和各種運轉韌性的提升措施是必要的。

目前電網的規畫、運轉與管理幾乎由台電公司全權負責，系統穩定度、可靠度、供電瓶頸因應對策及低頻卸載規畫等系統運轉資料，外界能獲得的資訊及參與度相對不高，台電說了算。如果台電未來只是眾多電業參與者之一，卻由台電單獨掌握電網可靠度和市場規則的話語權，將面臨公正性和效率的問題。

為整合民間龐大的資源，電業改革及供電資訊的透明和規則公正性是必須的。電力交易平台供過於求，風、光電和儲能的交易及饋線與選址等，都應在透明資訊下運作，才能加快民間投入並優化效益。

電網供電安全的重要性不遜於資訊安全、飛航安全或金融管理，為確保長期電網妥適規畫與獨立公平運轉，經濟部應根據電業法，盡速建立電網規畫運轉監督機制。獨立的電力調度運轉單位，若能避免非技術性因素介入，確實遵守電力調度規章，並接受獨立電業管制機構查核，讓供電韌性真相透明，否則再多董總下台，還是無濟於事。