廢死與否 憲法法庭不宜越俎代庖

司法院憲法法庭在昨日開庭辯論是否違憲的議題，我們從人權保障與社會秩序維護觀點，可以論證說明死刑制度存在的必要性與合理性，並無違憲問題。

我國自古以來，就有殺人償命是天經地義的思想，也是佛教因果報應的自然法則規律，更是一般國民共通的法律感情。一個國家建立的法律制度，應順應自然法則規律，才符合天道天理。

古人說：「順理為善，悖理為惡」，刑罰的處罰，也應落實殺人償命的因果法則規律，才符合人情義理。

殺人償命，代表人類生命的價值至高無上，任何人均應相互尊重愛護其他人的生命，不得任意剝奪。否則，如果蓄意殺人，既不尊重被害人的生命，就應該付出相同對價，接受死刑審判，代表每個人的「生命等價原則」。

亦即在生命法益的利益衡量上，被害人的生命價值與殺人犯的生命價值維持等價原則，故殺人償命符合刑罰所追求的「對等正義」，亦屬於以往大法官解釋犯罪之處罰，應符合罪刑相當原則。

倘若殺人毋庸償命，代表被害人的生命價值，比不上加害人的生命價值，因此違反憲法上人人平等的平等權精神。

如果殺人不需償命，代表犯罪加害人的生命價值，高貴於被害人的生命價值。尤其在殺害多數人的情形，如果殺人不償命，代表多數被害人的生命價值，竟低於殺人犯一個人的生命價值，在生命法益衡量上顯然偏頗不公，有違賞善罰惡的天理，導致法律變成保護加害人（不保護被害人）的工具，對於被害人生命權益，無法提供有效制度保障，以致違反憲法上的比例原則。

人人如果能認識殺人償命的因果法則規律，則在蓄意謀殺他人前，應可預見自己也將被宣判死刑，因此殺害他人，即是殺害自己，可阻止其殺人動機，而可本於自由意志選擇不殺人，以維護自己與被害人生命權益（不種惡因，即無惡果）。尤其死刑具有殺一儆百的刑罰威嚇作用，可警惕其他人不得殺人，以維持社會治安秩序。因此縱然死刑備而不用，亦比廢止死刑更具有維護社會秩序的價值。

德國曾經發生納粹集中營集體處死的人類悲劇，因此為防止政府濫用死刑而在基本法規定廢止死刑，有其歷史背景，與我國國情不同。世界各國如美、日等進步國家，仍維持死刑制度，可見死刑並無違憲問題。

又德國國民道德教育相當成功，從中小學即導入宗教教育與倫理道德教育，因此培養國民普遍具有博愛世人的價值觀，國民道德素養相當高，守法觀念普遍，具有優良法治文化環境，縱然廢止死刑，對社會秩序維護較無影響。

反觀我國，中小學教育並不重視道德倫理教育，國民道德素養與德國國民道德素養比較，仍有相當距離。殺人償命的刑罰犯罪處罰，作為維持社會秩序的最後一道正義防線，相當具有必要性。

在法治文化環境尚未改善前，貿然廢止死刑，恐將使我國治安更加敗壞。尤其大法官並非行政或立法機關，欠缺民意基礎，不應承擔治安政策成敗責任，死刑制度存否，已經涉及國家統治權行使的政治問題（高度立法裁量事項），並非單純法律問題，更不宜由憲法法庭越俎代庖進行裁判。

死刑制度在審判程序上，為防止傷及無辜，應有法律規定「特別正當法律程序」加以保障，在我國法制史上，也採取嚴謹程序保障措施，此部分或可參考，作為未來法治精進之借鏡。