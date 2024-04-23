拉一把 做孩子生命貴人

拜讀聯合報「陽光行動」專題報導，探討高關懷學生議題。由於筆者在教育單位服務多年，對於「高關懷」學生的輔導與關懷，感觸良多！

「高關懷學生」顧名思義，就是一群缺乏愛與溫暖的孩子，其中「需要被關懷」的原因很多，就筆者的實務經驗中，大多數問題來自學生的「家庭」。

由於這些青少年正處於叛逆期、學習成就低，個案的家庭不是「單親」就是「隔代教養」，家長大多忙於工作、疏於或無力管教，陷於管不動、講不聽、教不會的無奈中，於是就放任孩子隨波逐流、順其自然。也因此孩子在家庭得不到關懷、在學校被「標籤化」下，開始向外尋求認同感，而宮廟、陣頭、幫派就是青少年最容易得到認同與慰藉的地方。

在筆者最近處理的案件中，某校一群青少年學生約三、四十人，放學後攜械相約在公園裡「談判」，校方在獲知相關情報後報警協處，警方遂將一干人等全帶回派出所，訊問後通知家長領回，不料竟沒有一名學生的家長前來領回自己的孩子，最後由學校教官及老師陪同孩子至深夜。顯見，這些孩子的家庭功能與管教責任完全喪失，完全推由學校來承擔。

這些高關懷學生，除了有在學校內推動的「三級輔導」制度外，在筆者服務單位，也結合縣市學生校外生活輔導會，積極推動「春暉志工認輔制度」，運用校外的資源，來彌補高關懷學生家庭功能的不彰。而這些具教育背景，且受過專業訓的志工，藉由密集的聯繫、訪視與關懷，逐漸建立信任關係，並定期追蹤個案狀況。筆者更曾帶領高關懷學生登雪山、走中橫、泳渡日月潭，完成這些孩子眼中「不可能的任務」，透過不斷的鼓勵、激發潛能，讓孩子們證明「自己也能做得到」！

而這些孩子，現在都已成年，曾經有一名筆者多年前帶領過的高關懷孩子，透過臉書輾轉聯繫上我，並寄了張喜帖給我，很開心的跟我說：「教官，我要結婚了！」我真替他感到榮耀，也為自己感到開心，因為他終於找到屬於自己的一片天，找到自信與自我，更找到了人生的方向。

尤其，難能可貴的是，在孩子心中永遠記得，在他生命最徬徨無助的懸崖邊上，願意拉他一把、陪他走一段路的那個人。