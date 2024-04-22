為官者愛說謊話，三歲小孩都知道電力不足是停電肇因，偏偏當官的卻將事故成因定調為輸配電的電網問題，而非供電不足。

台灣高度依賴進口能源，非核家園的能源轉型政策，除衝擊穩定的供電系統，也侵蝕既有的能源安全。躁進的非核與增氣減煤路徑規畫，既無法確保短期內的供電穩定，更無助於中、長期的電力發展及減碳目標的達成。

筆者有位學弟服務於電力公司調度站，夏天往往備轉容量沒有達標，每日上班都為調度問題提心吊膽，及時覺醒提早退休，讓人不勝唏噓。能源政策錯誤，要多少官員來遮掩說謊話？

電價更讓全民埋單，還常常遭到停電的威脅。我們從最近的歷史考驗，證實錯誤的政策使國家退步，人民付出慘痛的經驗，如教改卅年後留下的難題一大堆，誠如已故台大心理系教授黃光國曾評論教育改革空有理想，卻從未對實施後果進行「咎責」。如今非核家園也只是空有理想，卻鮮少追蹤評估！至今留下的難解後遺症，必須由全民承受後果。

林義雄在二○一四年時以禁食抗議的方式迫使馬英九政府宣布龍門核能發電廠停工，而無法貫徹能源政策。世上沒有後悔藥，當年如果堅持做下去的話，將改寫狗熊變英雄的傳奇！