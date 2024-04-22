苦澀神聖的日子 被消費主義吞噬

世界地球日，苦澀又神聖的日子，在台灣竟被明目張膽的消費主義吞噬。先是漁業署打出第一波，與超市合作促銷台灣鯛，接著旅館、餐飲、觀光、美妝、咖啡店都卯起來推優惠，彷彿人們平常吃不夠、喝不夠、玩不夠、買不夠，必得在這天更努力消費，同時不忘喊「永續」、「環保」的漂綠口號。

資本主義染指環保，比中世紀羅馬教廷拿贖罪券斂財更虛假。這顯然是美式資本主義的毒害，美國的耶誕節如今沒了神學辯證，感恩節不感謝原住民、感謝神，變成瘋狂大促銷。更慘是五月國殤日，別說緬懷陣亡將士，除了排隊、上網搶特價商品，美國小孩只記得那天是游泳池開放的大日子。

地球日起源很哀傷，一九六九年，越戰成為美國人的夢魘，年輕人對於把他們送去亞洲受死的政府極度不滿，一點火星就民怨燎原。當時加州聖塔芭芭拉外海的油井爆炸，漏油使得海鳥、海豚、海獅等等橫屍遍野，年輕人紛紛上街抗議，要求乾淨的空氣和水，那是地球日濫觴，也促成尼克森總統開啟美國首度環保立法。

今日地球比五十多年前更凶險，當年的聖塔芭芭拉事件後，至少發生兩次更大規模海洋漏油，每年也有破紀錄的熱浪、颱風、颶風、龍捲風、森林大火、南北極融冰、珊瑚大規模白化死亡等全球暖化引發的災害。幾十年前筆者開始參與環保，那時頗容易，就是教導大家把喝完的飲料盒子摺起來丟回收桶；如今，環保如百廢待舉，李遠哲日前都表示民進黨欺騙百姓，蔡政府宣稱二○五○年達到「淨零」碳排目標根本不可能，但賴清德會比蔡英文更重視全球暖化嗎？筆者最近甚至還看到因台灣電力需求增加，所以兩個火力發電抵四個核電廠的恐怖論調。

資本主義倚賴消費和經濟成長而生存，但從地球有限資源追求無限成長，必定成為環境災難。諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）曾指出，好的資本主義創造財富，壞的資本主義掠奪財富（例如收房租或炒股票）。然而從環境觀點來看，資本主義都是掠奪，從地球擷取資源變現牟利，然後還給地球幾千年無法處理的垃圾。台灣完全接收美式消費資本主義模式，但若全球八十億人口都以此方式生活，地球將很快完蛋。

環保與簡約當在全年實踐，四月二十二日地球日這天，祈願我們別落入生意人陷阱，而應像一九六九的年輕人誠心想想這地球、空氣、水，也對滋養生命的環境表示一點感激。