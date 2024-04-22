台電出包 棄車總座難保帥

近來停電事件頻傳，現在還沒進入酷熱，問題更讓人震驚。過往單一停電事故，台電只要提出原因，民眾即使無法完全認同，尚且還接受台電的說法；但這次發生連續停電事故，要民眾再相信台電的片面之詞，顯然相當不容易，所以才會出現民怨及台電總經理辭職的結果。

就這樣的政治操作來看，很明顯的就是棄車保帥，因為經濟部長不動如山。但這樣的停電狀況顯然已是結構性問題，經濟部長不能免責；如果只會推卸責任，恐怕會連最後的尊嚴都丟掉，到時候責難勢必會加劇。就像桃園市長張善政的重話批評：「不覺得台電總經理辭職以後，台灣就不會發生停電」，何況台電是上位錯誤—能源政策的受害者之一，總經理辭職反而更讓民眾對於整體能源政策錯誤無法諒解，這都是經濟部長要概括承受的。

更何況台電董事長懸缺二年多，都是由經濟部次長暫時代理，現在出大包卻要總經理負全責，不僅沒檢討能源政策，也沒檢討台電的財務結構與基礎建設問題，只是用「強韌電網」的名詞企圖掩飾太平，這樣的政務官如果還能安然在位，對整體官箴的影響更是巨大。

看守內閣激起的民怨勢必會延續到下一任身上。尤其少數總統的執政效能已經讓人憂心，還沒上任就被現任經濟部長攪亂一池春水，棄車保帥策略不僅無法保住王美花的最後尊嚴，若連賴清德的起手式都成為陪葬，那就得不償失了。