關稅武器化 外溢效應不利全球

最近一周，美國亞太事務助理國務卿康達及國務卿布林肯陸續訪中，恐有要事；惟在此時美國總統拜登卻在美國鋼鐵業中心匹茲堡發表演說時預告，美國考慮將現行課徵中國鋼鐵及鋁的關稅提升兩倍，這情況可能使雙方原本薄弱的互信更加惡化。

課徵關稅本是為了財政目的，後來也兼具經濟目的。一九三○年美國國會通過斯姆特—霍利關稅法案，以大幅提高關稅，實施保護主義，引起多國報復，使當年「經濟大衰退」事件更加惡化，該法案提案的二位參、眾議員後來均未連任。

川普總統上任後，為了反中，採取以關稅作武器的策略，引起中國報復，最後搞得兩敗俱傷。拜登總統上任後，除以高關稅管制特定中國貨品進口外，並擴展使用關稅作為對付他國貿易政策及制度的反制工具。上述各項行為似應了雷根總統在任時所說的「國際貿易議題對政治人物來說，是永無止境的誘惑」。他們認為以關稅當武器，不論是為政治目的或經濟目的，都可快速、直接產生立竿見影的效果。一旦政策付諸實施，立刻可作用在進出口貿易上，也可回應民粹爭取到選票。

一九八七年美國曾對日本電腦、電視及電動工具課徵百分之百的關稅，但日本並未報復。這是因美日與美中關係不同，美國對日本有重大的利害關係；日本靠美國協防北韓及中國的威脅，不得不讓步。中國不是日本，它是世界最大的市場，第二大經濟體，武力也僅次於美國，在強烈的民族主義意識下，不可能讓步。川普曾說「貿易戰是好事，容易取勝」是一廂情願的說法，美國對美中貿易戰應嚴肅看待。

美中貿易戰屬美國在國際政治與外交戰略上的變更，可視為美國印太戰略的一環。但以關稅作武器，將使出口貨物須轉移市場，或利用「原產地規則」，將原料送到他國加工至可以他國為原產地時再輸美。另外，供應鏈斷鏈後，美國進口人須另覓供應商，成本也會增加。

這些都會引起供應鏈重組及提高貿易不確定性，並增加供應鏈韌性及風險管理的成本；此外也增加了人民的生活成本，並影響美國的國際關係。

美中貿易戰的後果必定是兩敗俱傷，其外溢效應將不利全球，歐盟已為此表達關切，美國盟邦可能也有意見。貿易爭端仍應循WTO貿易爭端解決機制的規範走，美國如不願意，雙方就應建立「貿易護欄」，即協商美中雙邊貿易的「行為規範」，以防發生貿易戰。但假如貿易戰是美國反中戰略的一環，那就比較複雜了。