科技．人文聯合講座／民粹的電信打詐

隨著詐騙事件層出不窮，國人無奈的痛，近來已釀出巨浪民怨。故在等待新政府上位的垃圾時間，打詐成為舊閣員表功的政績。

過去檢調常抱怨查緝盜版或網路詐騙「執法速度比不上犯罪快」。原因在於，獲利豐厚且刑責輕微，故行政院研擬《詐欺犯罪危害防制條例》草案以為回應。然草案中充滿便宜心態，直接甩鍋給已被高度監管的電信業者，強制其配合官員獨創的「實名圍堵法」，以為如此便可高枕無憂。

主管電信業務的NCC認為，針對時下猖獗的以黑莓卡／比特卡詐騙案例，只須啟動實名制即可偵測人頭戶，阻絕連網的可能，降低犯罪機率。國人申請電信服務可採實名制，乃因電信業者可透過戶政系統驗證，然黑莓卡乃國外電信業者，包含行動虛擬業者（mobile virtual network operator, MVNO），所發行的行動漫遊卡。若在台灣開通、落地使用，台灣業者則根據國際漫遊協議提供該卡漫遊服務。

換言之，台灣電信業者並沒有黑莓卡使用者的個資，若法律強制黑莓卡也須實名制，業者只能向原電信商索取。然在歐盟實施《一般資料保護規則》（GDPR）後，個資恐不允許出境，國外電信商亦無義務配合。又或按NCC指示，使用者必須實名登錄，業者始得開通漫遊服務，然業者沒有司法管轄權可介接其他國家的戶政資料庫，以驗證使用者身分，更遑論如美國並沒有戶政系統的國家，根本無法驗證。

若NCC執意要實施漫遊實名制，可能的後果是犯罪集團偽造證號登錄，電信業者無法驗證真偽，犯罪持續存在，NCC將被嚴厲批判打詐無效。且絕大多數正常使用的外國旅客卻因實名制而徒增連網難度，影響我國聲譽。

另據報導，NCC要求電信業者開通境外高風險區之服務時，在技術可行下應介接移民署資料做驗證，降低詐騙風險，無異又是緣木求魚。由於通訊服務已大部分移轉至網際網路，業者只能偵測流量，卻無從得知使用者傳遞之內容。僅憑使用數據量，業者殊難判定是否疑似犯罪行為，亦與《電信管理法》及《通訊保障及監察法》定義業者角色衝突，並讓業者身陷國家法規與國際規範的適法衝突困境，甚至危害人權。

要解決黑莓卡詐騙問題，NCC應回到「源頭管理」，即規定只有依《電信管理法》申請的電信業者才可販售漫遊卡，並依法保留用戶相關紀錄。若檢調發現不法情事，即可追溯購買人。

黑莓卡事件再一次彰顯我國數位平台立法進程落後。NCC兩年前推出《數位中介服務法》草案，卻因羅秉成政委強加資訊限制令，引起輿論譁然，不得不撤案，使得現今網路諸多亂象皆無法可管。NCC應認清手段可行性，不要被譏「請鬼開藥方」！（作者為元智大學資訊管理學系教授）