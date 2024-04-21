機率爭奪戰 定台海走向

中國崛起，要實現「中華民族偉大復興」，與美國爭雄，是本世紀全球最重大的事件；準總統賴清德宣誓上任後要做的「國家重建、社會改造、洗滌每一個人的人心」，則是近日台灣重大事件。從對立事件發生機率的起伏消長，或可一窺未來歷史發展的可能方向。

人們的努力，都是要「增加自己認為是對的或所欲望的事件發生或實現的機率，及減少自己認為是錯的或所厭惡的事件發生的機率」，就造成人和人間在各個事件發生機率上的協作或衝突；亦即，造成人們對於利己事件機率的爭奪戰。

人們在促成利己事件的發生上進行合作或鬥爭；機率最大且符合某種規律的事件，通常會體現、主導現實世界的走向及人類歷史發展進程。在這個意義上，人類歷史就是一部爭奪利己事件機率的演化史。你我隨時隨地都處在對它的爭奪中。機率爭奪戰的勝利者，即是演化論所謂的優者或適者。

以上人與人之間的關係也適用於國與國、黨派與黨派或團體與團體間。例如，中國要實現「中華民族偉大復興」這個大事件，就要找到該事件背後的規律，竭盡所能增加該事件發生的機率；美國要「讓美國再次偉大」、繼續稱霸世界，就要壓制中國、竭盡所能降低該事件發生的機率；從而產生了對該事件機率的爭奪戰。二三○○萬台灣人民因為執政黨的「倚美謀獨」，不無可能成為爭奪戰中隨時可能被出賣犧牲的棄子。機率爭奪戰的勝敗將決定人類歷史的走向。

再如賴清德要實現「國家重建、社會改造、洗滌人心」這個事件，假若他發動國家機器，使用大量「台灣民族認同」文宣洗腦民眾，派出軍警檢調監控甚至逮捕反對民眾，以增加該事件發生機率；那麼對於這些作為感到不滿的民眾，為了身心不被強迫改造、洗滌，必須團結反抗，以降低該事件發生機率。機率爭奪戰的勝敗將決定台灣人民未來在賴政府統治下，能否自主、自由、有尊嚴的生活。

恩格斯的「歷史合力論」主張：「歷史事件最終的結果總是從許多單個的意志的相互衝突中產生出來，各個人的意志都達不到自己的願望，而是合為一個總的平均數，一個總的合力」。歷史活動中的每個意志都對合力有所貢獻，因而是包括在這個合力裡面的。歷史是機率的爭奪戰，即是該理論的一種體現。