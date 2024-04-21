免於斷電憂慮 才是負責的政策

桃園連續多天停電，北市東區也發生停電，民眾擔心未來是否會缺電，經濟部長王美花說「不會有缺電的問題」，卻不保證明年不缺電，也不保證以後不會停電或斷電，反正撐過二○二四年就好，留下的爛攤子就交給下一代。

每逢炎夏酷熱，全台用電量激增，距離「限電準備」僅一步之遙，即使是冬天，用電量依然不足。原能會說過，未來能源方向為非核家園，必須有承受缺電、漲電費的心理準備，果然一語成讖。

二○二二年三○三大跳電，台電信誓旦旦不會再發生類似狀況，不料全台接著到處停電，理由一律推給動物和外力，可說是黔驢技窮，現在則說是機組故障，完全背離經驗法則，如今以每度十二元高價購電，花費新台幣二四○○萬，「高價買電，低價售電」，專做虧本生意，讓人想不透？還堅稱「絕不缺電」，一再欺瞞百性，難道真把人民當傻瓜？

台灣目前以燃煤發電為主，蔡總統宣示二○二五年達成「非核家園」，目前核四廠封存，燃料棒運往美國，讓重新運轉遙遙無期，因為無法充分供應電力，只好一再增加燃煤使用量，讓台灣回到「燃煤時代」，可說是愈走愈回頭了。

能源政策重點在永續穩健發展，兼顧窮人用電權益，蔡總統堅持要落實「綠色能源」，但就現實來看，核能廠不運轉，電從哪裡來，難道真要「用愛發電」嗎？還有電價一再調漲，若只有主張沒有辦法，等於空口說白話。

日本處在地震帶，三一一大地震如今屆滿十三年，前首相安倍晉三過去面對各界質疑和抗議聲浪，堅持日本不能沒有核電，原因是資源貧乏，能源都是仰賴進口，考慮經濟發展及氣候變遷，必須確保能源穩定供應。

日本和台灣條件相仿，卻無法完成非核家園的夢想，台灣如何做得到？

瑞士針對五座核電廠提前於二○二九年除役提案舉行公投，結果有百分之五十五反對，「廢核公投」未能過關。

由此可見，「零核電」固然很好，但民生經濟需要用電，不論採用何種方式，總要保證用電無虞，讓人民無缺電、斷電的顧慮，才是負責任的政策；只有明確的解決方案，才能令人心服口服。