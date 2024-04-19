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求廢死虛名 百姓何辜

聯合報／ 趙台生／建中退休教師、被害者家屬（台北市）

昨天聯合報刊載，關於死刑存廢問題，憲法法庭將於四月廿三日展開辯論。身為被害者家屬的我（我的妻子譚家化老師在去年十一月，被他親外甥因借錢不遂殺害，當場死亡），見到部分學者對廢死所提出的見解，我有不同的看法。

法律的訂定基礎就是保障善良人民，懲治作奸犯科者，讓社會和諧，百姓安居樂業。所以觸犯法律就該受到制裁，傷害剝奪他人生命，就該賠償生命。

現在法律卻走向保護殺人者，千方百計為凶嫌脫罪減刑，無視受害者所受的痛苦，家屬所受的悲戚，美其名的稱呼自己主張合乎人道，是世界潮流。

他們認為死刑剝奪了受刑人的生命權，侵害人性尊嚴，屬於對基本權核心本質的傷害。如果這些學者的理論成立，那殺人凶手就可以任意剝奪被害人的生命權？被害人就沒有被傷害到基本權？被害者受到傷害就是應該的？

又有學者認為死刑是殘酷不人道的刑法，牴觸人性尊嚴。那殺人凶手的行為是合於人道？是尊重受害者的尊嚴？學者專家處在象牙塔中，標榜凶手的人道人權，忽視受害者的人道人權，是法律為惡人撐腰，踐踏善良百姓，如果殺人者皆不死，將來社會必是凶戾者的天下，這些心懷人道者，也可能身受其害。

法律應本於人情，不立異以為高，不逆情以干譽，讓罪大惡極者皆不死，只是沽名釣譽，尋求虛名傷害善良百姓，我以為萬萬不可。

死刑 殺人

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