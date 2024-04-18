產業研發創新 新政府能做什麼？

多年前張忠謀先生曾去清大演講，說明他對於台灣應創立一個世界級公司的想法。在場聽眾頗多不以為然，認為台灣產業是以中小企業為主，靠靈活及彈性在世界上占有一席之地。

多年後張忠謀先生實現了理想，台積電已成為台灣的護國神山，但台灣產業仍多為中小企業。由於台積電一枝獨秀，許多人擔心台灣產業是否會「荷蘭化」，即除了半導體，其他產業由於資源不足而萎縮蕭條？

相信國人皆同意，以台灣產業強大的製造能力，結合研發創新，為國內產業立足世界不可或缺的條件。政府資源有限，要全面支持各產業研發創新當然辦不到，但如何利用有效資源，深化擴大產業的研發創新，避免荷蘭化，值得探討。

筆者歸納出研發創新有三種形式。一、精益求精型：即產業界將現有技術產品提升，如改進產品功能，改善良率。國內產業的研發創新大都屬於此類，台積電將製程從微米逐漸降至奈米級，即為代表。

二、移花接木型：即將兩種以上不同技術結合創造出新產品，電動車可為代表。特斯拉首先將鋰電池技術和車輛製造技術結合成功製造出電動車。電動車概念發源甚早，但能成功結合兩種技術，產生效益，才具產業價值。

三、無中生有型：此類為將學術研究中的創意概念商業化，做出新穎產品，可以有機發光體（ＯＬＥＤ）型手機為代表。ＯＬＥＤ為柯達公司於一九八○年代首先發現，但卅年後三星才商業化，製造出新一代的ＯＬＥＤ手機。

對於第一型的創新，產業界自有其生存發展之道，政府不必投入資源支持其研發，僅需提供必要之發展條件，如水、電等。

第二類研發創新通常需跨領域專業人士合作，因此僅有大型企業或政府支持的研發單位有能力進行。大型企業研發不大需要政府經費支持。對於研究機構，政府亦已編固定預算，故不必額外投入大資源在此類研發上。

至於第三類研發創新，多來自將學術論文中的想法商業化。管理學大師杜拉克說過，一個創新的想法要能商業化，至少也有卅年。所以此類型創新，耗時長，風險高，但如果成功，產生的價值難以估計。

目前國內的研發創新多聚焦於前二類，政府因資源有限，若能多投入支持第三類，才是對台灣產業發展避免荷蘭化最有力的貢獻。

第三類創新的想法，有不少來自學術界，政府也有若干鼓勵教授創新的計畫，但必須由申請教授自行組織團隊並找經營者，困難度大。同時，政府五年五百億支持大學研發結束後，許多大學研發經費明顯不足。

建議不妨將研發創新想法的商業化，納入大學財務改善的一環。例如，國家在每年給予國立大學的經費中，提撥一筆大學自主創業基金，可以五年為限，大學可自行評估那些創意可以商業化，然後組織跨領域團隊推動，這不僅對產業創新有益，亦可提供師生貼近市場的訓練。大學主管也應認知此項經費不會無限期由政府提供，故須有承擔成效之心理準備。如果有良好的創新成果，自然容易和產業界接軌，成為台灣產業升級的動力。