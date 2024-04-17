科技．人文聯合講座／科技雙面刃 善惡一念間

三月時，英國王妃凱特在社群媒體官方帳號發布一張親子合照，祝福英國民眾母親節快樂。這是她因病住院手術治療，在媒體銷聲匿跡數月後的首張照片，立即引發新聞媒體的高度關注。

孰料這張照片發布不久後，國際知名通訊社如美聯社、法新社、路透社等都立即撤照，理由是該相片經過不當編修，並非原汁原味的「真相」。其實，如果只是裁切尺寸或強化對比的編修，一般而言是可以接受的。然而，該張照片有幾處經過竄改，已超越新聞求真的尺度，也不符英國王室的規範，最後只能選擇撤照。

回顧這起事件，該張照片經凱特個人或團隊的業餘編修，放大檢視後仍可看到不少斧鑿痕跡，所以發布後很快就穿幫。試想，如果使用更多深度偽照修圖技巧，或許短期內仍可蒙混過去，但如此一來閱聽大眾可以接受嗎？以前我們常說，百聞不如一見，一切只能眼見為憑，而今深度偽照技巧所製作的圖像，已是我們法眼所難以分辨真假，長此以往，必然衍生諸多魚目混珠的社會亂象。

不過，科技有時就像雙面刃一般，其運用的利弊得失，往往取決於人們的起心動念。最近讀到一則報導，在英國有一名為「希望畫廊」的展覽，陳列了十位繼發性乳癌患者圓夢未來的照片。主角人物由知名攝影師拍照，再利用ＡＩ編修技巧，讓勇於追夢的患者可以為他們或將逝去的未來預製相片。

該ＡＩ模型經過訓練後，其後製照片可維持攝影師的風格，同時也能讓人物展現未來的臉部神情和身體儀態。展覽中可看到有位女士於六十歲生日時，在舞台上輕盈地舞動芭蕾，而結縭卅年的先生就在觀眾席深情注目。該女士說：「看到照片時情緒上產生巨大衝擊，不過卻是一種良善的衝擊。」還有一位正在接受治療的卅一歲女士，預製了一張和她的伴侶在二○二五年的結婚照。另有一張照片是一位過去四年都在治療的女士，在二○三○年出席她兒子婚禮前與兒子的合照。她說：「在儀式開始之前，只有我倆分享那一刻，讓我感到非常自豪。」

攝影師說：「我很高興能夠參與希望畫廊的活動，幫助繼發性乳癌患者想像他們希望看到的未來時刻。」創意總監表示：「我們非常自豪能為繼發性乳癌患者提供一個獨特的平台，讓他們分享對未來的希望。」主辦單位也說「利用人工智慧來做好事非常重要…該計畫的目的乃為患有乳癌或受乳癌影響的人們帶來希望，我們很自豪能夠在實現這目標上發揮作用。」

或曰「凡所有相，皆是虛妄」，但對凡夫俗子而言，要見諸相非相，境界實在太高。或許一張圓夢美照帶給患者和家屬的慰藉，有時還能勝過苦口良藥呢！（作者為台灣大學資訊工程系教授）