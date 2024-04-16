法官身心俱疲 人民怎信司法？

士林地院刑事庭李姓法官於四月十二日凌晨在法官宿舍墜樓，不只其院檢同仁震驚不捨；更因是出於不勝負荷工作負擔，乃引起中華民國法官協會之遺憾、關切而公開發表聲明，呼籲司法院應於一個月內提出「減輕法官工作負擔」的具體措施。

法官的工作無非就是以執法者的角色身分，從事刑事、民事、行政訴訟之審判，以實現毋枉毋縱的司法正義目標。若因不合理的工作量、繁冗無益的程序事項，造成法官們身心俱疲，甚而如今竟有自盡之例，那麼不只是其個人的悲哀，豈非同時讓廣大人民失去司法之信賴，社會陷於恐慌？

司法行政主管當局即刻可以進行的改革項目，例如：法庭有關審理程序之簡化。包括：一、審判筆錄沒有必要記載所謂「爭執事項、不爭執事項」之整理，以免拖泥帶水，連書記官也累。二、法官沒有必要就卷內證據資料一一提示，而訊問當事人對「證據能力」有何意見；因「證據能力」之有無，本屬法律明定事項，法官本可依職權逕為認定。三、證人之訊問，不應由兩造當事人進行「交互詰問」，而應由法官依職權訊問，再由當事人表示意見。四、判決書之製作格式應儘量精簡，不需先將雙方當事人（公訴人、被告）所主張之內容列載出來，而是直接針對犯罪是否成立之關鍵爭點進行論述即可。

至於以下所列革新之方式，或需透過立法程序始得進行，那麼司法院應即研擬法案提交立法院。例如：一、告訴乃論之罪名範圍可以擴大，以減少進入偵、審程序的案件數量。二、告訴乃論之罪的撤回告訴，目前法律所定時間點，限於「第一審言詞辯論終結前」；應可改為於第二審程序亦可撤回，從而也可減少案量。三、各級法院審理程序只要獨任制即可；目前一、二審均為三名法官合議，三審為五名法官合議，運作上卻只流於形式，無法發揮實質功能，徒然浪費司法人力，故合議制宜予廢止。四、憲法法庭之運作，無非形成疊床架屋；理應回復由最高法院發揮固有的法律審之功能即可。五、國民法官法新制有違憲之虞，不宜實施；因罪刑法定原則之基本法理，路人甲焉能作出罪刑判決？何況，專業法官本身就具有「國民」之身分。

司法裁判有賴執法的檢察官、法官發揮才智，做好偵、審之神聖工作，始得實現公平正義。從而，司法官們的養成教育及在職訓練，殊值當局特加重視；允宜針對其法學知識與人文素養，進行優質的誨導陶冶。

李姓法官的墜樓不幸事件，引起社會各界再度關注國家法治議題；吾人衷心期盼：執政當局盡快走上司法革新的正確道路，為廣大人民謀福祉，並慰罹難的李法官在天之靈！

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