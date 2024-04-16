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護國神山外移…政府應向全民報告

聯合報／ 李貴敏／律師（台北市）
台積電示意圖。圖／聯合報系資料照
台積電示意圖。圖／聯合報系資料照

台積電已決定擴大赴美設廠，除了第一座廠房使用四奈米製程外，第二座廠房將從原規劃的三奈米跳升為最先進的二奈米；至於第三座廠房則將採用二奈米或更先進的製程技術，而引發全球關注。

台積電和美方的公告，顯然打臉民進黨政府過往不斷消毒指稱台積電會把最先進技術留在台灣的不實訊息。尤其，除了最先進的二奈米製程要在二○二八年完成外，台積電還將協助把最先進的封裝產業及相關產業鏈引進美國，以建置最先進晶片的一條鞭產業鏈；民進黨政府不知情嗎？經濟部投審會過往核准的投資項目和台積電前揭訊息相符嗎？何以經濟部不用向國會或全民報告台積電的最新製程、人才和封裝等相關產業鏈遷美，對國安、產業和經濟發展的影響？我們的護國神山和矽盾還能撐多久？

依據美國商務部四月八日的公告顯示，已與台積電達成初步協議，提供台積電六十六億美元，以及五十億美元貸款；而台積電則承諾設置三座最先進晶圓廠。總投入金額高達六五○億美元，約當台幣兩兆。

美國官方和台積電新聞稿完全打臉民進黨政府！民進黨政府究竟是參與主導，還是配合演出？選前，民進黨政府不是說赴美設廠都是五奈米以下，最先進的製程還在台灣？如今怎和美方公告內容不符呢？最先進製程外移，沒有國安危機嗎？優秀人才不會隨之外移嗎？台灣產業不會空洞化嗎？

貼近全國一整年年度預算金額的台積電兩兆對美投資，民進黨政府卻不加聞問？還是不考慮國家利益直接配合演出？何況，台積電此舉除引入十四個直接供應商赴美設廠外，也造就當地六千多個高薪職缺、二萬多個工程建案、數以萬計的工作機會，以及促成美方在人工智能領域、5G／6G、IOT、電子裝置、汽車產業、消費性電子產品、大量運算的全球領先地位。民進黨政府是不是該學學美國商務部，對國人說明其核准台積電先進技術外流對台灣的好處？

台積電是台灣的護國神山，也是矽盾的主要支柱，如今被迫分崩離析，還要帶直接供應商投奔境外？台灣還有未來嗎？年輕人還有希望嗎？

台積電 奈米 民進黨

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