名家縱論／兩岸關係的一股暖流

三月底與一位從美國返國的大學同班同學餐敘，她說有美國朋友勸他不要去台灣，因為台灣現在太危險了，當然這與西方媒體過度渲染有關，但在民進黨執政下的兩岸關係的確暗潮洶湧，多數人都希望兩岸可以加強交流，降低緊張。

馬前總統於四月初帶領一批青年學生到大陸參訪，將此行定位為「和平之旅」，我在行前期許他們要成為兩岸的和平天使，以同理心與相互尊重的方式與大陸學生交流。

整體評估，馬前總統此行，特別是「馬習二會」向全世界發出兩岸和緩的訊號，為冰冷的兩岸關係注入一股暖流。美國國務院以類似公開聲明的方式，肯定馬前總統的大陸行，認為可以降低兩岸緊張和促進兩岸關係。大陸內部武統的聲音將暫時停歇，有助於營造兩岸融合發展的氛圍。此行更符合台灣多數人要和平的期待，也凸顯唯有藍營才有能力處理兩岸關係的事實。

在兩岸交流的內涵當中，中華民族與文化是此行的重要組成部分，也將成為未來兩岸交流與溝通的基礎，在促統之前先促進融合發展，再形成「中華民族共同體」就成為中共未來一段期間的主要工作，如此兩岸關係就有了更多的和平時期。

以青年作為交流的主要對象是馬前總統對兩岸關係的重大貢獻，我們這一代對兩岸關係的意見已經固化，但是青年相對沒有偏見，青年是兩岸的未來。習近平以實際行動，表達對青年的重視，這是中共最高領導首次與台灣學生訪團會談，並且多次以自己語言闡釋中共的對台政策。此行雖然學生人數不多，但是青年交流的議題，已經受到兩岸人民的高度關注，勢必帶動更多的兩岸青年交流風潮。

當前各國都面臨地緣政治的挑戰風險，美國、中國大陸與台灣都在尋求一個「穩」字，美國已對大陸提出再保證（reassurance），不支持台獨、不挑戰中國大陸的底線，雙方關係暫時和緩，台灣也應有穩定兩岸關係的作為。

賴清德新政府應該認清民進黨是「雙少數」黨的事實，尊重並徵詢多數的在野黨意見，以民主的共識與信心，開放兩岸觀光與學術交流，不僅是善意也可以作為兩岸關係的護欄，因為人員交流數量愈多，自然會降低衝突的可能。此外也可考慮開放台方產量少，不會影響本土農業的大陸蘋果進口。

最後要提出一個值得關注的根本性議題，台灣部分媒體以及所謂「國安人士」對於行程的預測與延伸的推論，充滿臆測與杜撰，專業不足令人憂心。此外民進黨政府動輒將大陸的政策宣示與行動，一律視為統戰和認知作戰的伎倆，未免過於簡化，很有可能產生誤判與錯誤決策的後果。

我們曾是全球中國研究的重鎮，但是現在受到意識形態的影響，逐漸淪為西方抗衡大陸的工具。我們應該回歸大陸研究的根本，分別從政治、經濟、社會與外交領域深入探討，才能理解大陸對台策略制定背景與作用。（作者為政治大學東亞所名譽教授）