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重建醫療機構的病患安全文化

聯合報／ 陳擷安／科技集團法務（台北市）
高雄市立民生醫院本月4日發生開刀開錯人的重大醫療疏失。記者劉學聖／攝影
高雄市立民生醫院本月4日發生開刀開錯人的重大醫療疏失。記者劉學聖／攝影

民生醫院開錯刀引發的醫療錯誤事故，不僅造成一名無辜的低血壓病患身體遭受不必要的創傷，更嚴重侵犯了其基本的就醫權益。事件之所以會發生，根源在於醫院內部缺乏完善的病患安全文化及制度保障。

從病患離開病房到進入手術室，整個過程中多處出現疏漏和缺失。主治醫師未遵守手術流程，擅自通知護理站，護理人員也未確實核對病患身分，導致錯誤病患被帶入手術室。更令人痛心的是，在手術即將開始前，醫療團隊仍未能發現錯誤，反而繼續實施手術。這些一環扣一環的失誤，凸顯了醫院內部管理薄弱，缺乏有效的病患安全保障機制。

醫院作為治療與康復的聖地，理應是最懂得保護病患權益的場所。然而，民生醫院的事件卻暴露了台灣醫療體系普遍存在的問題。為避免類似悲劇再次發生，各大醫療機構應當反思自身管理，全面檢視現有的病患安全流程，建立健全的病患安全文化。

首先，醫院需要強化內部管理，確保每個環節都落實身分核對等關鍵性防護措施，避免人為失誤。

其次，加強醫護人員的安全意識培養，使其時刻牢記病患利益高於一切。再者，建立暢通的溝通機制，促進醫療團隊之間的協調配合，共同維護病患安全。只有如此，才能真正杜絕類似悲劇再度發生，切實保障廣大病患的合法權益。

作為公眾的醫療服務提供者，醫院背負著特殊的社會責任。民生醫院事件的發生，不僅造成個人痛苦，同時也引發社會對整個醫療體系的深切擔憂。因此，醫療行業必須積極承擔起自身的社會責任，以更加嚴格的標準要求自己，以更加負責的態度服務病患，用實際行動贏回公眾的信任。

總之，這起悲劇性的醫療事故，不啻再次敲響了警鐘，提醒我們醫療機構在保護病患權益上存在的嚴重問題。我們必須正視現實，共同努力，從根本上重建醫療體系的病患安全文化，切實維護廣大群眾的健康權利，為人民營造一個更加安全可靠的就醫環境。

手術 醫護人員

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